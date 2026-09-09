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«До присяги втеча не вважається СЗЧ»: у Міноборони пояснили, чи це правда
Поширений міф про СЗЧ до присяги може мати серйозні юридичні наслідки. У Міноборони назвали момент, від якого мобілізований вважається військовослужбовцем.
Чимала кількість мобілізованих чоловіків, які не хочуть ставати військовими, вважає, що втеча у СЗЧ до складання присяги — не є втечею, а тому це нібито не вважається самовільним залишенням частини. Однак у Міноборони цю поширену тезу назвали неправдивою.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Коли починається служба і з якого дня втеча вважається СЗЧ
Міністерство оборони України спростувало поширену думку про те, що військовослужбовець не може вчинити самовільне залишення частини (СЗЧ) до складання військової присяги. У відомстві наголошують: це твердження є юридично помилковим, адже ключовим фактором у цьому питанні є момент початку військової служби, а не дата складання присяги.
Відповідно до законодавства, військова служба починається з такого дня:
для мобілізованих — у день відправлення з ТЦК та СП до військової частини;
для контрактників — у день зарахування до списків особового складу.
З огляду на це, мобілізований громадянин набуває статусу військовослужбовця одразу після відправки до навчального центру чи військової частини для проходження бойової підготовки, незалежно від того, чи встиг він скласти присягу.
Отже, відсутність складеної присяги не звільняє від кримінальної відповідальності за СЗЧ або дезертирство за статтями 407 та 408 Кримінального кодексу України.
Водночас у Міноборони звернули увагу на терміни дії спрощеної програми для тих, хто залишив службу без дозволу.
«Нагадуємо, що до 20 вересня діє спрощена програма повернення до війська для тих, хто здійснив СЗЧ до 12 червня 2026 року. Обирайте підрозділ на порталі szch.army.gov.ua».
СЗЧ: останні новини
Нагадаємо, командир 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Руслан Маришев розповів, що зі 100 мобілізованих військовослужбовців до війська реально потрапляють лише близько 70%. Близько 30% новобранців відсіюються ще на першому етапі через хвороби, складні сімейні обставини чи правові підстави для звільнення, які не були належно враховані ТЦК та СП, або ж наважуються на самовільне залишення частини (СЗЧ).
Комбриг визнав СЗЧ масштабною проблемою для ЗСУ, водночас спростувавши закиди, що це відбувається через неналежну підготовку чи відсутність розуміння з боку командирів. За його словами, у 95-й бригаді командування спілкується зі солдатами на кожному рівні, а подібні випадки не стосуються Десантно-штурмових військ, де намагаються приділяти увагу кожному бійцю.
Військові повертаються із СЗЧ протягом перших тижнів, однак роблять це не надто активно, віддаючи перевагу підрозділам безпілотних систем чи іншій простішій службі. Маришев пояснив неохоче повернення саме до ДШВ виконанням завдань на гарячих напрямках.