«До присяги побег не считается СОЧ»: в Минобороны объяснили, правда ли это

Когда наступает ответственность за побег в СОЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Немалое количество мобилизованных мужчин, которые не хотят становиться военными, считает, что бегство в СОЧ до принесения присяги — не бегство, а потому это якобы не считается самовольным оставлением части. Однако в Минобороны этот распространенный тезис назвали ложным.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Когда начинается служба и с какого дня побег считается СОЧ

Министерство обороны Украины опровергло популярное мнение о том, что военнослужащий не может совершить самовольное оставление части (СОЧ) до принесения военной присяги. В ведомстве подчеркивают: это утверждение юридически ошибочное, ведь ключевым фактором в этом вопросе является момент начала военной службы, а не дата принесения присяги.

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Согласно законодательству, военная служба начинается с такого дня:

для мобилизованных — в день отправления из ТЦК и СП в воинскую часть;

для контрактников — в день зачисления в списки личного состава.

Учитывая это, мобилизованный гражданин приобретает статус военнослужащего сразу после отправки в учебный центр или воинскую часть для прохождения боевой подготовки, независимо от того, успел ли он принять присягу.

Следовательно, отсутствие присяги не освобождает от уголовной ответственности за СОЧ или дезертирство по статьям 407 и 408 Уголовного кодекса Украины.

В то же время в Минобороны обратили внимание на сроки действия упрощенной программы для тех, кто оставил службу без разрешения.

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«Напоминаем, что до 20 сентября действует упрощенная программа возвращения в армию для тех, кто ушел в СОЧ до 12 июня 2026 года. Выбирайте подразделение на портале szch.army.gov.ua».

СОЧ: последние новости

Напомним, командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Руслан Марышев рассказал, что из 100 мобилизованных военнослужащих в армию реально попадают только около 70%. Около 30% новобранцев отсеиваются еще на первом этапе из-за болезней, сложных семейных обстоятельств или правовых оснований для увольнения, которые не были должным образом учтены ТЦК и СП, или решаются на самовольное оставление части (СОЧ).

Комбриг признал СОЧ масштабной проблемой для ВСУ, одновременно опроверг упреки, что это происходит из-за ненадлежащей подготовки или отсутствия понимания со стороны командиров. По его словам, в 95-й бригаде командование общается с солдатами на каждом уровне, а подобные случаи не касаются десантно-штурмовых войск, где пытаются уделять внимание каждому бойцу.

Военные возвращаются из СОЧ в течение первых недель, однако делают это не слишком активно, предпочитая подразделения беспилотных систем или другую более простую службу. Марышев объяснил неохотное возвращение именно в ДШВ выполнением заданий на горячих направлениях.

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