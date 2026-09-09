Звезда "Лиги смеха" Розовый перенес операцию за границей после тяжелого ранения на войне: что произошло

Виктор Розовый

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Звезда проекта «Лига смеха», украинский юморист Виктор Розовый, который на войне получил тяжелое ранение и пользуется теперь колесным креслом, перенес операцию за границей.

Об этом рассказала его девушка Яна-Катерина в Instagram-stories. Хирургическое вмешательство произошло за границей. Возлюбленная комика опубликовала его первое фото в больнице, где Виктор Розовый лежит на кровати, а рядом с ним медики.

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Избранница юмориста рассказала, что операция уже прошла, и, к счастью, успешно. Врачи заверили, что никаких осложнений нет. Сейчас Виктор Розовый восстанавливается после хирургического вмешательства, после чего снова выйдет на связь.

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«Виктору сделали операцию, успешно. Врачи сказали, что как по маслу все. Поэтому скоро будет возвращение легенды!» — поделилась девушка комика.

Виктор Розовый в больнице

Кстати, раньше и сам Виктор Розовый рассказывал о предстоящей операции, которую ему будут делать за границей. Хирургическое вмешательство необходимо комику, чтобы восстановиться после тяжелого ранения на войне, которое он получил в марте 2024 года. Дело в том, что полноценной реабилитации юмориста мешает спастичность. Поэтому медики пытаются избавиться от этого.

Напомним, недавно Виктор Розовый жестко прошелся по рэперу Потапу. Юморист разнес скандальные заявления музыканта о патриотизме и русском языке.

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