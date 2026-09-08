"Я не могу иметь детей": Каменских впервые заявила о 10 неудачных попытках забеременеть и назвала причину

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских откровенно рассказала о своем отношении к материнству и попытках забеременеть в браке с одиозным рэпером и продюсером Потапом.

39-летняя артистка не скрывает, что тема детей для нее долгое время была болезненной. В то же время сейчас она научилась принимать свою жизнь такой, какой она есть, и не считает себя менее счастливой или полноценной из-за отсутствия детей.

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Впрочем, Каменских впервые призналась, что в свое время обращалась за помощью к специалистам и проходила непростое лечение. В частности, прошла через пять неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения и пять внутриматочных инсеминаций.

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«Я не могу иметь детей и не хочу их иметь. Так было не всегда. Это навязанная история, что ты ущербная женщина, если у тебя нет детей. У нас не получалось. Я обратилась к специалистам. Я сделала пять ЭКО и пять инсеминаций. Это была бомба из гормонов. Этого достаточно, чтобы понять все. Честно говоря, как я это психологически выдержала, я сейчас не понимаю», — поделилась Каменских в интервью россиянке Екатерине Гордеевой.

Настя Каменских и Потап

И все же артистка подчеркнула, что у нее нет установленного диагноза бесплодия. Она также не хочет воспринимать материнство как опыт, к которому себя необходимо принуждать, поэтому просто приняла ситуацию и отпустила все мысли.

«Но я не верю в бесплодие. Да, у меня есть свои нюансы. Но это не те нюансы, которые влияют на то, что у меня нет детей. У меня нет диагноза. Вот в чем дело. Я верю, что Бог или Вселенная пока не хочет давать мне такой опыт или я пока не готова. Я не хочу себя к этому принуждать», — объяснила знаменитость.

Каменских также рассказала, что в последние годы ее взгляд на материнство изменился. В частности, полномасштабная война в Украине заставила ее по-новому оценить ответственность за ребенка и она больше не поддается общественному давлению необходимости рожать.

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Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

«Я кайфую от того, что я без детей. Особенно когда началась война. Это очень тяжело. Когда ты ответственна только за себя, можешь быть мобильной. А когда есть детки, то это очень тяжело. Мне кажется, это нужно отпустить. Но если когда-то у меня будет ребенок, то, конечно, я его буду целовать. Но я способна быть сейчас счастлива и полноценна без детей», — подчеркнула певица.

К слову, Настя Каменских и Потап с мая этого года разведены. Правда, их заявление о разводе по странному стечению обстоятельств было обнародовано незадолго до новости о возвращении их дуэта на сцену с русскоязычным репертуаром. Был ли это пиар-ход для привлечения внимания или действительно их пути как пары разошлись — пока не ясно.

К слову, слухи о «беременности» Насти Каменских начали распространяться в момент их скандального выступления в Юрмале. Тогда папарацци якобы заскочили звезду за прогулкой с беременным животиком на фото. Впрочем, все оказалось неправдой.

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