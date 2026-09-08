Зеленский раскрыл детали переговоров с США и оценил «Пакет мира» Кушнера

Зеленский прокомментировал «Пакет мира» от США / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал суть переговоров с американской делегацией и оценил новые предложения по урегулированию войны, о которых ранее упоминал спецпосланник Джаред Кушнер.

Об этом президент заявил журналистам 8 сентября.

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Киев прорабатывает предложения США: Зеленский заявил о «неплохих идеях» из «пакета мира» Кушнера

По словам главы государства, в ходе встречи американская сторона озвучила несколько конструктивных инициатив. В то же время, Украина должна подробно изучить каждую из них, прежде чем делать выводы относительно их дальнейшей реализации.

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«Что касается пакета мира, о котором говорил Кушнер, и новых идей, я вам скажу откровенно, действительно пару идей было очень неплохих, достойных. И получится ли их актуализировать и сделать действенными, получится ли результат, я пока не знаю», — отметил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона уже готовит свой ответ и анализ предложенных шагов. Но конкретное содержание этих идей пока остается закрытым для публичного обсуждения.

«Но то, что мы поработаем и проработаем детали, и наше видение, наша реакция на эти идеи — факт. Я не могу сказать сейчас свободно в медийном пространстве эти идеи, потому что мы с американцами сначала поработаем над этим, а потом будем коммуницировать», — подытожил Зеленский.

Визит спецпосланников США в Киев: главное

Напомним, 6 сентября спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Киев, где переговоры охарактеризовали как содержательные. Владимир Зеленский провел двусторонние встречи с США и многосторонний раунд с советниками по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции.

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Стороны обсудили гарантии безопасности, экономическую поддержку, ПВО и зимний пакет помощи, а также договорились о дальнейшем диалоге по установлению мира.

Сейчас Белый дом с оптимизмом готовит новый раунд переговоров с участием Москвы и Киева. Высокопоставленный представитель администрации США отметил, что в ближайшие недели результаты визита проанализируют для создания детального плана действий и объявят о дальнейшем развитии процесса.

Потенциальной площадкой для продолжения работы может стать предстоящее заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

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