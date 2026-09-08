В Луцке «накрыли» мошеннический колл-центр: как у людей выдуривали деньги (фото)

В Луцке «накрыли» мошеннический колл-центр

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Правоохранители обезвредили в Луцке масштабный мошеннический колл-центр с ежемесячным оборотом около 500 тысяч долларов. Организатор подпольного бизнеса вместе с ближайшими сообщниками жил во Львове, откуда через доверенных лиц дистанционно руководил работой волынского офиса.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

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В Луцке разоблачили мошеннический колл-центр: подробности

В штате финансовой ловушки одновременно работали около 60 операторов. Намерение было одно — выманивать деньги у граждан Украины и стран Европейского Союза. Схема действовала под прикрытием легальных инвестиций: аферисты звонили людям, выдавая себя за брокеров, финансовых аналитиков или представителей известных международных компаний.

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Гражданам обещали солидные доходы от вкладов в рынки ценных бумаг, торговли валютой и криптовалютными активами.

Для реализации замысла «аналитики» заставляли жертв проходить регистрацию на специальных торговых веб платформах и вносить стартовый депозит. Чтобы развеять какие-либо сомнения, в личных кабинетах клиентов создавали иллюзию успеха: рисовали стремительный рост баланса и удачные биржевые сделки.

Далее в ход шло психологическое давление — потерпевших убеждали увеличивать объемы вкладов, а при отсутствии собственных сбережений предлагали даже брать кредиты.

Проблемы начинались на этапе выведения денег. Как только человек пытался забрать свои или якобы заработанные деньги, от него потребовали уплатить дополнительные «страховые взносы», «налоги» или «комиссию за транзакцию». Если жертва отказывалась платить или делала последний перевод, ее аккаунт мгновенно блокировали, а любая связь с «брокерами» обрывалась.

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© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

Все полученные деньги сразу выводили на подконтрольные злоумышленникам транзитные криптокошельки. Чтобы заметать следы, фигуранты применяли VPN-сервисы и интернет-телефонию, которые скрывали реальную географию разговоров.

Масштабная спецоперация была проведена сотрудниками областных управлений стратегических расследований, внутренней безопасности, киберполиции, уголовного розыска и следователями совместно с СБУ Волыни и Луцкой окружной прокуратурой. Серия обысков провели непосредственно в помещении колл-центра, по адресам проживания фигурантов и в местах хранения имущества.

В результате обысков изъята техника и имущество общей стоимостью ориентировочно 10 млн грн. Среди изъятого:

около 30 тысяч долларов США;

468 мобильных телефонов и 214 SIM-карт украинских и зарубежных операторов;

свыше 1000 единиц компьютерного оборудования и 193 устройств с накопленной информацией;

сетевые накопители и системы видеонаблюдения;

автомобиль «Lexus»;

черновые записи с подготовленными «скриптами» разговоров на иностранных языках.

Следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают полный круг причастных и ищут всех пострадавших от действий мошенников. Параллельно решается вопрос об аресте изъятого имущества в рамках досудебного расследования.

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Зеленский о колл-центрах

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях о представлении в парламент двух законопроектов. Документы призваны усилить наказание для организаторов мошеннических колл-центров и схем с банковскими инструментами, в частности, «дропами», а также лучше защитить деньги граждан и предприятий.

Кроме законодательных изменений предусмотрено обновление внутреннего регулирования банковской системы. Это поможет расширить возможности банков защиты прав клиентов и противодействия легализации незаконных средств и уклонению от налогов.

По словам главы государства, эти законопроекты также направлены на имплементацию норм права ЕС в рамках договоренностей с партнерами, поэтому он призвал народных депутатов рассмотреть их безотлагательно.

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