Взятки от колл-центров и миллионные активы: НАБУ раскрыло схему, возглавляемую чиновником ОГП

Крышевание колл-центров — НАБУ и САП раскрыли преступную схему / © НАБУ

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НАБУ и САП сообщили о разоблачении пяти человек, которых следствие считает участниками преступной организации. По версии правоохранительных органов, её возглавлял один из руководителей структурного подразделения Офиса генерального прокурора, а деятельность группировки была связана с получением неправомерной выгоды от мошеннических колл-центров.

Об этом сообщило НАБУ.

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Как утверждает следствие, должностное лицо ОГП организовало группировку в середине 2025 года. К его деятельности, по информации антикоррупционных органов, были привлечены действующие сотрудники прокуратуры и неофициальные лица, близкие к должностному лицу Офиса Гепрокурора.

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«Участники преступной организации наладили механизм систематического получения взяток за непрепятствование незаконной деятельности так называемых колл-центров. Эти теневые структуры массово совершали мошеннические действия, от которых страдали как граждане Украины, так и иностранцы», — отметили в НАБУ.

По данным следствия, фигуранты использовали ряд схем для легализации средств, полученных преступным путем. В частности, более 20 млн грн, полученных преступным путем, участники организации направили на покупку недвижимости, драгоценностей и другого ценного имущества.

Еще более 12 млн грн составляет минимальная рыночная стоимость активов, которые, как утверждают в НАБУ и САП, руководитель организации оформил на других людей, чтобы скрыть фактического владельца. Среди них правоохранители называют недвижимость в апарт-комплексе недалеко от Карпат.

Кроме того, следствие заявляет о более чем 10 млн грн, которые были размещены на счетах лиц, близких к фигурантам, под видом легальных доходов, якобы полученных от предпринимательской деятельности.

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Действия фигурантов предварительно квалифицируются по ст. 255 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины — речь идет о создании, руководстве или участии в преступной организации, а также о легализации имущества, полученного преступным путем.

В настоящее время расследование продолжается. НАБУ и САП выявляют других лиц, которые могли быть причастны к деятельности этой организации.

НАБУ обнародовало записи разговоров фигурантов

НАБУ и САП также обнародовали видео, в котором рассказали о деталях расследования и привели записи разговоров фигурантов.

По словам детектива НАБУ Галины Костюк, среди участников группы числятся «Канцлер» — её руководитель, «Муза» — близкое к нему лицо, «Камрад» — его водитель, а также «Флеш» — помощник.

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Прокурор САП Николай Карась сообщил, что «Канцлера» назначили на руководящую должность в Офисе генерального прокурора в августе 2025 года. По версии следствия, после этого он наладил схему получения взяток при содействии ОГП в деятельности колл-центров и легализации средств.

«В июле 2025 года Верховная Рада Украины приняла закон, который ставил НАБУ и САП в фактическую зависимость от решений генерального прокурора. К счастью, это удалось предотвратить благодаря поддержке украинского общества и усилиям европейских партнеров. Однако в силе оставалась новая норма, которая позволяла назначать на должность прокуроров без прохождения обязательных конкурсных отборов. Это создало условия для внедрения в систему прокуратуры своих людей», — отметил Карась.

В то же время Костюк заявила, что «Канцлер» действовал в интересах человека, который, по её словам, наделил его полномочиями и чувством безнаказанности. В видео НАБУ этого человека называют «Шефом».

В видео НАБУ и САП также обнародовали фрагменты записей разговоров «Канцлера». Ниже приводим их расшифровку, обнародованную НАБУ:

Канцлер: «Алло. Да, Андреевич. Да, да, шеф».

Канцлер: «Все реализуем».

Канцлер: «Шеф, спасибо вам огромное. Вам хорошего вечера. Та не, не, все нормально, шеф. Нормально. Не, не, никто не обижает. Кто ж меня обидит? Вы ж за мной, поэтому это все знают…»

Канцлер: «Не, прикольно такую империю сделать, как вот шеф сделал. Я задумываюсь над этим».

В другом обнародованном отрывке «Канцлер» разговаривает с «Музой»:

Канцлер: «Это возможность насовать всем правоохранителям и делать все, что захочу. Вот два аспекта и все подошло».

По словам прокурора САП Николая Карася, близость «Канцлера» к «Шефу», ощущение безнаказанности, «свои люди» в государственных структурах и фактически неограниченные полномочия в различных сферах деятельности ОГП позволили ему сосредоточить рычаги влияния на работу колл-центров.

Как утверждает Карась, об этом, в частности, может свидетельствовать разговор двух человек в служебном автомобиле, который, по его словам, принадлежит «Канцлеру».

Далее НАБУ приводит расшифровку этого разговора:

Лицо 1:

«Эта машина сейчас у Типы, у начальника прокуратуры. Ну, возит его *** (Камрад)».

Лицо 2:

«Ага».

Лицо 1:

«Взял, потому что он уехал в командировку, его начальник (канцлер), который крышует все колл-центры».

Лицо 2:

«Да? Ни*** себе, бл***! Такой. Не***, бл***».

Лицо 2:

«Представь себе, какие, блин, бабки за это рубают».

Лицо 1:

«Ага. Да».

Лицо 2:

«Сколько их сейчас просто по Киеву».

Лицо 2:

«Видишь, правда».

Лицо 1:

«По Киеву, бл***. По Украине».

Лицо 2:

«Нет, ну да».

Прокурор САП Николай Карась также заявил, что «Канцлер» встречался с лицами, находящимися в международном и национальном розыске за совершение киберпреступлений. По его словам, участники группы пытались взять под контроль уголовные дела, связанные с деятельностью колл-центров.

По словам прокурора САП Николая Карася, такой контроль позволял ускорить раскрытие деятельности «вражеских» колл-центров и одновременно защищать «свои».

© НАБУ

Операция «Карфаген»

Как рассказал прокурор САП Николай Карась, в одном из записанных разговоров «Канцлер» уточняет у своего помощника «Флеша», принадлежит ли названный им колл-центр к «ихним».

Канцлер: ***, а у тебя вообще есть доступ к нашей информации?

Флеш: Ну, сейчас посмотрим.

Канцлер: Посмотри, пожалуйста, *** (адрес колл-центра). В общем, такое возможно?

Канцлер: Ага.

Флеш: Сейчас посмотрю и напишу.

Канцлер: Да, спасибо. Нет, не пиши, позвони.

Канцлер: «Алло».

Флеш: «Не, то не наш».

Канцлер: «Хорошо. Спасибо, ***. Супер».

По словам прокурора САП Николая Карася, на следующий день по адресу, о котором говорилось, работники ОГП провели обыски.

В НАБУ утверждают, что целью таких мер было не прекращение работы колл-центров, а так называемое «наведение шороха». По данным следствия, должностное лицо ОГП получало процент от деятельности колл-центров и обменных пунктов.

Следователь НАБУ Галина Костюк рассказала, что в конце июля 2026 года украинские СМИ сообщали о возможном закрытии всех мошеннических колл-центров в Украине из-за ряда международных скандалов. В то же время, по версии следствия, «Канцлер» был заинтересован лишь в том, чтобы публично продемонстрировать активную работу органов прокуратуры.

Канцлер: «Поэтому определились, что мы там так и делаем, как делаем. То есть мы из кожи вон не вылазим. И не надуваем какую-то х***, паруса. Точно все набираем. Но просто растягиваем, там по 10 в неделю проводим. Ну, типа, такого. И главное, очень хорошо освещаем эту всю х***».

По данным следствия, чиновник ОГП получал процент от деятельности колл-центров, финансовых компаний и обменных пунктов. Как утверждают правоохранители, неправомерную выгоду передавали через обменные пункты, в частности, нелегальные. Как отметил Карась, «крышевание» деятельности колл-центров преследовало цель личного обогащения.

В то же время, по данным следствия, «Канцлер» оформлял движимое и недвижимое имущество на близких ему лиц. Как отметили правоохранители, активно приобретать активы они начали с 2021 года, когда чиновник работал в департаменте киберполиции Нацполиции. В 2023–2024 годах он занимал должность заместителя председателя Одесской ОГА, а с августа 2025 года — заместителя начальника департамента Офиса генерального прокурора.

В НАБУ также заявили, что для создания видимости финансовой состоятельности близких лиц «Канцлер» организовывал их регистрацию в качестве физических лиц — предпринимателей.

© НАБУ

© НАБУ

По словам детектива НАБУ Галины Костюк, участники схемы также обсуждали суммы, которые проводили через банковские счета. По версии следствия, таким образом они пытались создать видимость законного происхождения средств, на которые приобретали имущество. Она добавила, что впоследствии в схему были вовлечены также родственники «Музы», которых регистрировали в качестве индивидуальных предпринимателей.

Как утверждают в НАБУ, для создания видимости финансовой состоятельности родителей жены «Канцлера» была придумана версия о том, что они якобы привезли деньги из России, где долгое время проживали. По словам Костюк, сеть предприятий не ограничивалась Украиной: в одном из разговоров «Канцлер» говорит, что зарегистрировал в США бизнес на близкого к нему человека.

По данным правоохранительных органов, среди имущества, которое следствие связывает с «Канцлером», есть апартаменты в курортном комплексе в Буковеле. Как утверждает Костюк, после выхода журналистского расследования «Канцлер», чтобы избежать разоблачения, решил переоформить эту недвижимость на родственницу «Камрада». По версии следствия, впоследствии он советовал родственникам «Камрада» оставлять как можно больше «следов» пребывания, чтобы создать видимость фактического владения.

«Зарплата в конвертах, благодарности и решение вопросов за деньги. Все это составляющие успеха „Канцлера“. При этом такие методы работы „Канцлер“ использовал задолго до перехода на работу в ОГП», — отметила детектив.

По данным следствия, «Канцлер» также пытался расширить своё влияние посредством кадровых назначений. В НАБУ утверждают, что он лоббировал назначение доверенных лиц на руководящие должности в областных прокуратурах и других государственных структурах. Часть этих людей, по информации правоохранителей, были его родственниками или близкими к ним лицами. В НАБУ также заявили, что к обсуждению отдельных кадровых решений якобы привлекались родственники «Канцлера».

Отдельно следствие заявляет о возможном влиянии на Государственную налоговую службу. По версии НАБУ, «Шеф», ранее возглавлявший ГНС, сохранил опосредованное влияние на службу после увольнения, в частности через «Канцлера» и одного из заместителей председателя ГНС. Правоохранители утверждают, что назначение этого чиновника лоббировал «Канцлер».

«Реальные полномочия канцлера выходят далеко за пределы предусмотренных его должностью, при том что по должности канцлер отвечает лишь за международное сотрудничество в рамках ОГП», — добавила Костюк.

В НАБУ также заявили, что «Канцлер» использовал свои связи в правоохранительных органах и прокуратуре в личных интересах и в интересах знакомых. Кроме того, в НАБУ заявили, что «Канцлер» оказывал влияние на размер неофициальных выплат одному из заместителей главы ГНС. В обнародованном разговоре его собеседник, которого правоохранители называют начальником IT-департамента ОГП, также говорит, что получает от своей руководительницы доплату «в конверте» в размере до 5 тыс. долларов.

Прокурор САП Николай Карась также заявил, что «Канцлер», по версии следствия, принимал меры, чтобы скрыть свою деятельность и реальное состояние.

По словам Карася, «Канцлер», «Шеф» и их коллеги использовали служебные командировки для поездок за границу, которые прокурор называет элитным отдыхом. В частности, как утверждает Карась, «Канцлер» просил забронировать ему хороший номер в отеле, а для отчетности — найти поблизости бюджетный вариант.

Детектив НАБУ Галина Костюк рассказала, что 16 июля 2026 года бюро провело ряд обысков, связанных с несколькими элитными курортными комплексами в Буковеле. По её словам, после этого «Канцлер» и его окружение начали предпринимать меры, которые следствие расценивает как попытку скрыть владение недвижимостью в одном из комплексов и реальное имущественное положение.

В частности, как утверждает Костюк, «Канцлер» советовал «Камраду», как объяснять владение апартаментами в случае вопросов со стороны НАБУ.

Напомним, вчера, 4 сентября, стало известно, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, которую, по данным следствия, возглавляет сотрудник Офиса генерального прокурора. В Бюро заявили, что участников организации подозревают, в частности, в крышевании сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

По информации источников «Украинской правды», в рамках спецоперации правоохранители задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПС Сергея Кропиву. В то же время НАБУ официально не называло имени чиновника, в отношении которого проводятся следственные действия.

Источники издания также сообщали об обысках у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и главы Одесской ОГА Олега Кипера. В то же время пресс-секретарь генпрокурора Наталья Баюрко опровергла информацию об обысках у Кравченко.

В Офисе генерального прокурора заявили, что обстоятельства возможной причастности одного из сотрудников ведомства к противоправной деятельности должны быть установлены в ходе следствия. В ОГП пообещали содействовать антикоррупционным органам и сообщили, что сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к противоправной деятельности, отстранят от исполнения служебных обязанностей на время досудебного расследования.

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