Кружевные платья, меховые пальто и баски из перьев: бренд SANTA представил роскошную коллекцию на Неделе моды

Реклама

Украинский бренд SANTA в рамках Ukrainian Fashion Week представил коллекцию сезона осень-зима 2026/2027, которая стала новым этапом в изучении power dressing — концепции, изначально составлявшей важную часть его ДНК.

В этом сезоне дизайнеры избавили понятие «сильной одежды» от привычных ассоциаций с деловым дресс-кодом, формальностью и униформой. Вместо этого главную роль отвели архитектурному крою — точному, выверенному и самодостаточному.

Реклама

Именно конструкция формирует осанку, очерчивает силуэт и создает ощущение внутренней собранности. В таком прочтении power dressing означает уверенность, право быть заметной, занимать пространство и оставаться главной героиней собственной истории.

Реклама

Тема женской силы в коллекции раскрылась прежде всего через материалы и пропорции. Одним из главных элементов стал мех, с помощью которого создали гипертрофированные плечи, округлые объемы и почти скульптурные поверхности.

Массивные пальто и накидки белого, черного, электрического синего и красного цветов контрастируют с приталенными костюмами, кожей, полупрозрачным кружевом и мерцающими сетчатыми тканями.

Еще одним сквозным мотивом стали перья. Они формируют объемные баски, украшают подолы и рукава и превращаются в длинные шлейфы. Театральный декор уравновешивают геометрически точные жакеты и корсетные конструкции.

Кружевные боди, платья и комбинезоны, напротив, максимально облегают тело и создают эффект второй кожи. Таким образом, коллекция построена на постоянной игре контрастов — между обнаженностью и защищенностью, легкостью и тяжестью, строгостью формы и драматическим объемом.

Реклама

Прозрачные элементы подчеркивают сложную конструкцию моделей, а скульптурные линии гармонично сочетаются с пластикой тела. Несмотря на точность кроя, образы не теряют чувственности и динамики.

В линейку вошли вещи, созданные вне рамок мимолетных сезонных тенденций. Они призваны стать неотъемлемой частью личного гардероба и в то же время самостоятельными дизайнерскими объектами.

Коллекция формирует собственную систему координат, в центре которой находятся женская сила, уверенность и право самостоятельно определять свою роль и контекст, в котором она хочет быть заметной.

Новости партнеров