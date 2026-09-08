Мереживні сукні, хутряні пальта і баски з пір’я: бренд SANTA презентував розкішну колекцію на Тижні моди

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Український бренд SANTA у межах Ukrainian Fashion Week представив колекцію сезону осінь-зима 2026/2027, яка стала новим етапом у дослідженні power dressing — концепції, що від початку була важливою частиною його ДНК.

Цього сезону дизайнери звільнили поняття «сильного одягу» від звичних асоціацій із діловим дрескодом, формальністю та уніформою. Натомість головну роль віддали архітектурному крою — точному, вивіреному та самодостатньому.

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Саме конструкція формує поставу, окреслює силует і створює відчуття внутрішньої зібраності. У такому прочитанні power dressing означає впевненість, право бути помітною, займати простір і залишатися головною героїнею власної історії.

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Тему жіночої сили у колекції розкрили насамперед через матеріали та пропорції. Одним із головних елементів стало хутро, за допомогою якого створили гіпертрофовані плечі, округлі об’єми і майже скульптурні поверхні.

Масивні пальта й накидки білого, чорного, електричного синього та червоного кольорів контрастують із приталеними костюмами, шкірою, напівпрозорим мереживом і мерехтливими сітчастими тканинами.

Ще одним наскрізним мотивом стало пір’я. Воно формує об’ємні баски, прикрашає подоли й рукави та перетворюється на довгі шлейфи. Театральний декор врівноважують геометрично точні жакети й корсетні конструкції.

Мереживні боді, сукні та комбінезони, навпаки, максимально прилягають до тіла й створюють ефект другої шкіри. Так колекція вибудовується на постійній грі контрастів — між оголеністю та захищеністю, легкістю й вагою, строгістю форми та драматичним об’ємом.

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Прозорі елементи підкреслюють складну конструкцію речей, а скульптурні лінії взаємодіють із пластикою тіла. Попри точність крою, образи не втрачають чуттєвості та руху.

До лінійки увійшли речі, задумані поза межами швидкоплинних сезонних тенденцій. Вони мають стати довготривалою частиною особистого гардероба й водночас самостійними дизайнерськими об’єктами.

Колекція формує власну систему координат навколо жіночої сили, впевненості та права самостійно визначати свою роль і контекст, у якому вона хоче бути помітною.

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