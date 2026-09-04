Прозорі тканини і 3D-квіти: бренд PASKAL презентував романтичну колекцію на Тижні моди

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Бренд PASKAL у межах Ukrainian Fashion Week представив нову колекцію, головним натхненням для якої стала єдність протилежностей у світі.

У лінійці команда дослідила взаємодію природи й технологій, м’якості та сили, прозорості й об’єму. Впізнавані коди марки отримали нове звучання: силуети стали скульптурнішими, робота з матеріалами — складнішою, а романтичність — більш витонченою.

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Центральним елементом колекції стала квітка-шестипелюстник. Її перетворили на конструктивний модуль, з якого вибудували силуети, фактурні поверхні та об’єми. Так природна форма зустрілася з технологічною точністю.

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Ідею контрастів продовжили у матеріалах. Молочний і медовий шовк поєднали з вовняним твідом на неопреновій основі та технологічними крепами. Органзу за допомогою лазерного різання перетворили на тривимірну квіткову поверхню, яка водночас нагадувала живу рослину й складну конструкцію.

Показ відбувся у саду Sophia Hotel. Простір перетворили на магічний сад зі скульптурами, які неначе ожили на коротку мить. Режисеркою презентації стала Вероніка Ємельянова.

Кожен образ уособлював окремий стан природи, його ритм і настрій. Рухаючись садом, герої проходили власну емоційну трансформацію, після якої знову ставали частиною нерухомого ландшафту.

Музичну драматургію створили у колаборації з Настею Воган. Саунд змінювався разом із героями, наслідуючи мінливу, непередбачувану і постійно живу природу.

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Колекція продовжила розвивати візуальний світ марки, у якому природа зустрічається з технологією, нерухомість — із рухом, а форма — з життям. Квітка у ньому стала символом, тіло — простором, а одяг — способом взаємодії людини із собою і навколишнім світом.

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