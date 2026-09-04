Майже 40 тисяч літрів пива зникли за лічені хвилини: поліція шокована зухвалим пограбуванням

Злодії викрали дві вантажівки з пивом Guinness / © Фото з відкритих джерел

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Ввечері понеділка, 31 серпня, у промисловій зоні в британському місті Ранкорн невідомі злодії здійснили масштабну та добре сплановану крадіжку алкогольної продукції. Зловмисники незаконно приєднали свої тягачі до двох завантажених причепів та непомітно вивезли близько 800 бочок популярного пива Guinness.

Про це повідомляє The Guardian.

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Як злодії вивезли алкоголь

Слідчі встановили, що перша вантажівка заїхала на територію складу о 19:45 і вже за десять хвилин покинула зону з причепом у напрямку мосту Mersey Gateway. Другий тягач прибув на це ж місце о 21:12 і за двадцять хвилин успішно виїхав із другою партією алкоголю в бік населеного пункту Рейнхілл.

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Загалом у двох вкрадених причепах логістичної компанії GXO було понад 40 тисяч літрів пива, які призначалися для постачання в місцеві паби. Вартість самого викраденого напою оцінюється у 115 тисяч фунтів стерлінгів (майже 7 мільйонів гривень), а разом із причепами загальна сума збитків сягає 205 тисяч фунтів (приблизно 12,36 мільйона гривень).

«Відомо, що пиво Guinness корисне для вас, але це стосується лише тих випадків, коли воно було законно куплене та оплачене. З огляду на це ми не гаяли часу і розпочали розслідування, адже правоохоронці не погодяться ні на що менше, ніж повне повернення всіх викрадених речей», — заявив детектив МакКлатчі.

Прикмети підозрюваних: поліція розшукує свідків

Правоохоронні органи підозрюють, що обома вантажівками керували чоловіки, які заздалегідь та ретельно спланували цей зухвалий злочин. Перший водій мав коротку темну бороду та був одягнений у шапку, тоді як другий підозрюваний ховав своє обличчя під звичайною кепкою.

Поліція наполегливо просить водіїв, які проїжджали в районі Естон-Лейн у час скоєння злочину, уважно переглянути записи своїх відеореєстраторів. Слідчі щиро сподіваються, що випадкові кадри на дорогах допоможуть ідентифікувати тягачі та швидко вийти на слід крадіїв.

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Нагадаємо, аа Ямайці злодії здійснили «крадіжку на мільйон доларів». З приватного курорту зник цілий пляж. Для вивезення білого піску знадобилося близько 500 самоскидів.

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