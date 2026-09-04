Лікар, у якого стріляли 22 рази в Києві, робив ЕКЗ найстаршій породіллі України Підвербній: подробиці нападу

В лікаря-репродуктолога Ігоря Ільїна нападник стріляв більше 20 разів / © ТСН

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Стали відомі подробиці резонансного розстрілу відомого в Україні та поза її межами лікаря-репродуктолога Ігоря Ільїна — цей злочин стався вчора зранку на Берестейському проспекті.

Як розповіли в коментарі для ТСН.ua у поліції Києва, розстріл стався після того, як директор клініки репродуктології вийшов з автівки біля вхідних дверей медичного центру.

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За даними наших джерел у правоохоронних органах, на місці злочину було виявлено 22 гільзи від патронів. За попередніми даними не виключається, що стрілець використовував травматичну зброю. Крім того, за словами нашого джерела у спільноті репродуктологів, станом на другу половину 4 вересня стан Ігоря Ільїна залишається важким — він перебуває у комі.

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Також, станом на другу половину дня, за даними поліції Києва, розшук стрільця ще тривав.

Разом з тим, у поліції не виключають, що стрільцем може виявитись чоловік з військовим рюкзаком, якого зафіксували камери відеоспостереження.

Поліція збирає докази на місці злочину. Фото: Національна поліція України

«Практика свідчить про те, що стільки пострілів може здійснити лише і виключно той, у кого був дуже особистий конфлікт з жертвою. Тобто виключаємо якусь, наприклад, економічну складову. Лише щось особисте», — розповіли нам поліцейські, які аналізують резонасні злочини проти життя та здоров’я.

Ближче до кінця дня, ввечері 4 вересня, після того, як пройшло півтори доби від часу розстрілу, поінформовані джерела ТСН.ua у владних структурах розповіли, що мотивом злочину могла бути помста чоловіка після того, як померла близька йому жінка. Свого часу вона начебто була пацієнткою лікаря. Але за яких обставин і де вона померла — відповіді на це питання наші джерела поки не розголошують.

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Разом з тим, у медичній спільноті, де Ігор Ільїн є достатньо відомою людиною, нам розповіли, що у них купа версій, але жодна з них поки не отримала достатнього підтвердження.

«Чи міг замах статись через невдоволеність когось з пацієнтів, чи на побутовому рівні, чи міг тут бути навіть російський слід заради розхитування ситуації? Ось такі питання обговорюють колеги. Поки не спіймають стрільця — на все це буде складно відповісти. Хтось каже про якогось чоловіка-військовослужбовця, який начебто здав сперму і потім у нього виникли питання…», — розповіли нам у медичній спільноті.

За словами лікарів, Ігор Ільїн перебуває у комі.

Окремо про Ільїна висловились в Українській асоціації репродуктивної медицини.

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Ігор Ільїн. Фото: igr.com.ua

«Він є одним з піонерів репродуктології в Україні. Розумний, грамотний лікар. Його стан важкий, але стабільний», — розповів нам президент цієї асоціації Олександр Юзько.

За його словами, спільноті репродуктологів достеменно не відомо про жодну версію замаху, але цей напад на репродуктолога є першим протягом тривалого часу.

Найстарша породілля Підвербна — серед його пацієнток

Однією з відомих пацієнток Ігоря Ільїна була 65-річна Валентина Підвербна з Чернігова. В інтерв’ю для ТСН.ua вона розповідала, що декілька років заощаджувала гроші, щоб лікарі зробили їй процедуру штучного запліднення, оскільки мріяла про дитину. Гроші відкладала з пенсії та з мізерного прибутку, який отримувала завдяки перепродажу консервів. У 2011 році, коли Підвербній було 65 років, вона народила дівчинку Анну Підвербну. Під час інтерв’ю Валентина Підвербна час від часу прохала журналістів передати привіт та слова подяки Ігорю Ільїну через те, що він здійснив її давню мрію.

Валентина Підвербна та її донька Аня

Валентина Підвербна померла у віці 80 років, її донька Анна зараз мешкає в іншій родині та готується навчатися у музичному коледжі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що у Києві оголосили спецоперацію із затримання нападника. Нападника досі розшукують.

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