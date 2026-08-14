Стрілянина в Лубнах: поліцейський дістав вогнепальне поранення

Стрілянина у Лубнах / © Поліція Полтавщини

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У Лубнах Полтавської області 39-річний чоловік, намагаючись утекти від оперативних працівників поліції, відкрив по них вогонь. Унаслідок стрілянини один із правоохоронців дістав вогнепальне поранення.

Про це повідомила поліція Полтавської області.

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Інцидент стався 14 серпня близько 15:20 у Центральному парку культури та відпочинку в Лубнах.

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За попередніми даними, оперативники перевіряли місцевого жителя в межах відпрацювання інформації про злочин. У певний момент чоловік почав тікати та стріляти в бік поліцейських.

«Унаслідок один працівник поліції під час виконання службових обов’язків дістав вогнепальне поранення. Йому надається медична допомога», — повідомили у поліції Полтавщини.

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю, з якої, за попередніми даними, відкрили вогонь, вилучили.

Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов заявив, що за фактом стрілянини розпочато кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу.

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«Санкція статті передбачає від дев’яти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі», — зазначив Рогачов.

Нагадаємо, цього ж дня у Києві 46-річний чоловік через конфлікт «розстріляв» автівку у Шевченківському районі міста.

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