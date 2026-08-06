Стрілянина у Кривому Розі / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

Реклама

Увечері в четвер, 6 серпня, у центральній частині Кривого Рогу сталася стрілянина, внаслідок якої поранення дістав один чоловік.

Про це повідомляє місцеве видання «Свої.Кривий Ріг».

Реклама

За інформацією видання, інцидент стався в районі Поштового проспекту — в історичному центрі міста.

Реклама

«Стрілянина сталася в районі Поштового на вулиці Комерційній. За нашою інформацією, є постраждалий», — йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що стрілець утік з місця події на автомобілі.

На місце події прибули правоохоронці, які встановлюють усі обставини стрілянини.

© із соцмереж

Водночас низка місцевих медіа з посиланням на власні джерела повідомляє, що стрілянину нібито влаштували працівники шахрайських кол-центрів, які застосували травматичну зброю.

Реклама

За попередніми даними, між учасниками конфлікту виникла суперечка, однак її причини наразі невідомі. «Що саме вони не поділили, з’ясовують правоохоронці», — повідомляють пабліки.

Офіційної інформації від поліції щодо мотивів стрілянини, особи нападника та правової кваліфікації інциденту на момент публікації не оприлюднено.

Нагадаємо, раніше у Дніпровському районі Києва поліцейські затримали 42-річного чоловіка, який влаштував стрілянину просто серед житлового кварталу.

Новини партнерів