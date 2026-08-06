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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
888
Час на прочитання
1 хв

У центрі Кривого Рогу лунали постріли: є поранений, стрілець утік — ЗМІ

Місцеві пабліки повідомляють, що до стрілянини начебто можуть бути причетними «працівники» шахрайських кол-центрів.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Стрілянина у Кривому Розі

Стрілянина у Кривому Розі / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

Увечері в четвер, 6 серпня, у центральній частині Кривого Рогу сталася стрілянина, внаслідок якої поранення дістав один чоловік.

Про це повідомляє місцеве видання «Свої.Кривий Ріг».

За інформацією видання, інцидент стався в районі Поштового проспекту — в історичному центрі міста.

«Стрілянина сталася в районі Поштового на вулиці Комерційній. За нашою інформацією, є постраждалий», — йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що стрілець утік з місця події на автомобілі.

На місце події прибули правоохоронці, які встановлюють усі обставини стрілянини.

/ © із соцмереж

© із соцмереж

Водночас низка місцевих медіа з посиланням на власні джерела повідомляє, що стрілянину нібито влаштували працівники шахрайських кол-центрів, які застосували травматичну зброю.

За попередніми даними, між учасниками конфлікту виникла суперечка, однак її причини наразі невідомі. «Що саме вони не поділили, з’ясовують правоохоронці», — повідомляють пабліки.

Офіційної інформації від поліції щодо мотивів стрілянини, особи нападника та правової кваліфікації інциденту на момент публікації не оприлюднено.

Нагадаємо, раніше у Дніпровському районі Києва поліцейські затримали 42-річного чоловіка, який влаштував стрілянину просто серед житлового кварталу.

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