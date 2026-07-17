ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1255
Час на прочитання
2 хв

Постріли на вулиці: поліцейський застрелив агресивну вівчарку після нападу на дитину

Покусаного собакою 11-річного хлопчика госпіталізували, медики оцінюють його стан як задовільний.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Німецька вівчарка

Німецька вівчарка. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

У місті Калуші Івано-Франківської області поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю та застрелив агресивну німецьку вівчарку, яка напала на 11-річного хлопця і становила загрозу для перехожих.

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

За інформацією правоохоронців, у п’ятницю, 17 липня, о 17:08 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про агресивного собаку на вулиці Василя Стуса, який кидався на людей. На місце події негайно прибули поліцейські.

Під час спілкування з власником тварини правоохоронці встановили, що чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Попри неодноразові законні вимоги поліцейських приборкати собаку, він цього не зробив.

У цей час вівчарка напала на 11-річного хлопця, який проходив вулицею, та покусала його.

«Один із поліцейських використав табельну вогнепальну зброю для знешкодження агресивної тварини», — зазначили в поліції.

Постраждалу дитину госпіталізували. За інформацією правоохоронців, її стан оцінюють як задовільний.

На власника собаки склали адміністративні матеріали за порушення правил тримання тварин, дрібне хуліганство та злісну непокору законній вимозі поліцейського.

У поліції також нагадали, що власники тварин зобов’язані забезпечувати їх належне та безпечне утримання, оскільки нехтування цими обов’язками може становити загрозу для життя і здоров’я людей та тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Нагадаємо, раніше у Києві жінка спричинила переполох на пляжі в одному зі столичних парків, з’явившись там разом із німецькою вівчаркою без повідця.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1255
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie