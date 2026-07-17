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Постріли на вулиці: поліцейський застрелив агресивну вівчарку після нападу на дитину
Покусаного собакою 11-річного хлопчика госпіталізували, медики оцінюють його стан як задовільний.
У місті Калуші Івано-Франківської області поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю та застрелив агресивну німецьку вівчарку, яка напала на 11-річного хлопця і становила загрозу для перехожих.
Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.
За інформацією правоохоронців, у п’ятницю, 17 липня, о 17:08 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про агресивного собаку на вулиці Василя Стуса, який кидався на людей. На місце події негайно прибули поліцейські.
Під час спілкування з власником тварини правоохоронці встановили, що чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Попри неодноразові законні вимоги поліцейських приборкати собаку, він цього не зробив.
У цей час вівчарка напала на 11-річного хлопця, який проходив вулицею, та покусала його.
«Один із поліцейських використав табельну вогнепальну зброю для знешкодження агресивної тварини», — зазначили в поліції.
Постраждалу дитину госпіталізували. За інформацією правоохоронців, її стан оцінюють як задовільний.
На власника собаки склали адміністративні матеріали за порушення правил тримання тварин, дрібне хуліганство та злісну непокору законній вимозі поліцейського.
У поліції також нагадали, що власники тварин зобов’язані забезпечувати їх належне та безпечне утримання, оскільки нехтування цими обов’язками може становити загрозу для життя і здоров’я людей та тягне за собою відповідальність, передбачену законом.
Нагадаємо, раніше у Києві жінка спричинила переполох на пляжі в одному зі столичних парків, з’явившись там разом із німецькою вівчаркою без повідця.