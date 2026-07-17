Выстрелы на улице: полицейский застрелил агрессивную овчарку после нападения на ребенка

Немецкая овчарка. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

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В городе Калуше Ивано-Франковской области полицейский применил табельное огнестрельное оружие и застрелил агрессивную немецкую овчарку, которая напала на 11-летнего мальчика и представляла угрозу для прохожих.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

По информации правоохранительных органов, в пятницу, 17 июля, в 17:08 на спецлинию «102» поступило сообщение об агрессивной собаке на улице Василия Стуса, которая набрасывалась на людей. На место происшествия немедленно прибыли полицейские.

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В ходе беседы с владельцем животного правоохранители установили, что у мужчины наблюдались явные признаки алкогольного опьянения. Несмотря на неоднократные законные требования полицейских придержать собаку, он этого не сделал.

В это время овчарка напала на 11-летнего мальчика, который шел по улице, и покусала его.

«Один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие для обезвреживания агрессивного животного», — сообщили в полиции.

Пострадавшего ребенка госпитализировали. По данным правоохранительных органов, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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В отношении владельца собаки были возбуждены административные дела за нарушение правил содержания животных, мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному требованию полицейского.

В полиции также напомнили, что владельцы животных обязаны обеспечивать их надлежащее и безопасное содержание, поскольку пренебрежение этими обязанностями может представлять угрозу для жизни и здоровья людей и влечет за собой ответственность, предусмотренную законом.

Напомним, ранее в Киеве женщина вызвала переполох на пляже в одном из столичных парков, появившись там вместе с немецкой овчаркой без поводка.

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