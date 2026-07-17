Кресло не пустовало: кто стал руководителем Нацполиции вместо нового министра МВД

Максим Цуцкиридзе стал и.о. главы Нацполиции

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Кабинет министров назначил Максима Цуцкиридзе и.о. главы Нацполиции вместо Ивана Выговского, которого вчера назначили министром внутренних дел (вместо Игоря Клименко).

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

С декабря 2017 года по сентябрь 2019 года Цуцкиридзе был заместителем начальника Главного следственного управления Нацполиции.

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С сентября 2019 года по сентябрь 2023 был заместителем главы Национальной полиции, впоследствии стал первым заместителем.

Заметим, что по тому же решению правительства Андрея Сибигу назначено первым заместителем Министра иностранных дел Украины. Это означает, что он будет исполнять обязанности главы МИД, то есть останется на своем посту.

Напомним, руководитель Национальной полиции Иван Выговский 16 июля был назначен министром внутренних дел.

Напомним, что вчера, 16 июля, Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.

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