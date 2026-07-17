Ученые расшифровали последние секунды жизни: что видит человек перед тем, как останавливается сердце

Неврологи обнаружили аномальные волны в мозгу перед смертью / © Freepik

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Международная группа исследователей под руководством нейрохирурга Аджмала Земмара из Университета Луисвилля совершила беспрецедентное открытие в изучении человеческого сознания. Специалисты случайно зафиксировали подробные электроэнцефалографические (ЭЭГ) показатели пациента в момент его смерти от остановки сердца, получив уникальные данные о последних мгновениях жизни.

Об этом чрезвычайном наблюдении, которое раскрывает биологические тайны околосмертных переживаний, пишет Egészség Kalauz.

Случайная запись и уникальный пациент

Историческое наблюдение стало возможным благодаря трагическому стечению обстоятельств во время лечения 87-летнего мужчины. Пожилой пациент попал в больницу после тяжелого падения, и из-за частых эпилептических приступов врачи постоянно мониторили состояние его мозга с помощью ЭЭГ.

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Во время очередной плановой записи сердце мужчины внезапно остановилось, и, несмотря на все профессиональные попытки реанимации, он умер. Однако медицинский аппарат продолжал работать и непрерывно фиксировал мозговую активность в эти критические минуты перехода.

В общем, ученым удалось записать около 15 минут активности, но самыми ценными для науки оказались 30 секунд непосредственно перед остановкой сердца и пол минуты после нее. Этот очень короткий промежуток времени показал совершенно неожиданную картину колебания мозговых волн.

Воспоминания перед глазами и загадка гамма-волн

Подробный анализ данных показал, что перед самой смертью в мозгу пациента резко возросла активность высокочастотных гамма-волн. В обычной жизни такие волны отвечают за сложные когнитивные процессы, сознательное внимание, яркие сновидения и быстрое извлечение воспоминаний.

Этот всплеск активности дает логическое научное объяснение известному феномену, когда после клинической смерти люди рассказывают, будто вся жизнь промелькнула перед их глазами. Исследователи предполагают, что за этот процесс может отвечать гиппокамп – главный центр памяти в мозге, который и генерирует эти яркие финальные вспышки воспоминаний.

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Кроме гамма-волн изменились также паттерны дельта-, тета-, альфа- и бета-волн, что свидетельствует о чрезвычайно сложной работе органа. Аппарат зафиксировал не просто постепенное угасание, а очень мощный, скоординированный финальный аккорд нейронной активности.

Терминальное просветление или хаос нейронов?

Неврологи проводят прямые параллели между этим открытием и загадочным явлением терминального просветления (terminal lucidity). Это особое состояние, когда тяжелобольные или дементные пациенты за несколько часов до смерти внезапно приходят в себя, узнают родных и совершенно логически мыслят.

В то же время, часть скептически настроенных специалистов предостерегает от поспешных выводов относительно глубокого «последнего осознания». Они отмечают, что интенсивные мозговые волны могут быть не признаком ясных воспоминаний, а лишь хаотичной реакцией нейронов на острое кислородное голодание или следствием эпилептической активности травмированного мозга.

Почему это открытие навсегда меняет науку

Авторы исследования объективно подчеркивают, что их революционные выводы базируются только на одном клиническом случае пациента с поврежденным мозгом. Пока невозможно со стопроцентной уверенностью утверждать, что мозг абсолютно здорового или молодого человека будет вести себя так же в последние секунды.

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Несмотря на эти оговорки, исследование имеет колоссальное значение, ведь оно впервые в истории придало точные аппаратные данные, а не только субъективные воспоминания реанимированных пациентов. Эти результаты способны существенно повлиять на понимание биологической основы околосмертных переживаний и даже скорректировать строгие нравственные протоколы донорства органов.

Главный вывод ученых состоит в том, что смерть не мгновенное событие, а представляет собой сложный и длительный биологический процесс. Даже после полной остановки сердца мозг способен генерировать организованную электрическую активность и оставляет вопросы человеческого сознания в эти мгновения открытой загадкой.

Напомним, 53-летняя американка Келси Абернати Маклин пережила состояние, близкое к клинической смерти. Женщина не дышала три с половиной минуты , а после спасения рассказала о пережитом, которое, по ее словам, полностью изменило ее жизнь.

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