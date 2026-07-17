В этих трех странах люди значительно реже болеют раком: профессор рассказал почему

Онкология / © Credits

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Почему в одних странах уровень заболеваемости раком значительно ниже, чем в других? Профессор биологии Томас Сейфрид считает, что ключевую роль могут играть современный образ жизни, питание и влияние окружающей среды.

Об этом пишет LB.

Во время подкаста The Diary of a CEO ведущий Стивен Бартлетт обратил внимание, что в экономически развитых странах, в частности США, Австралии и Новой Зеландии, показатели заболеваемости раком являются одними из самых высоких в мире. В то же время в Нигере, Гамбии и Непале они значительно ниже.

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Профессор биологии Бостонского колледжа Томас Сейфрид объяснил, что это может быть связано, прежде всего, с современным образом жизни.

Какие факторы называет ученый

По словам профессора, организм человека эволюционировал в условиях дефицита пищи, тогда как сегодня многие живут в условиях постоянного избытка калорий.

Он считает, что сочетание высококалорийного питания, малоподвижного образа жизни, хронического стресса, влияния химических веществ и канцерогенов может отрицательно сказываться на работе митохондрий — структур внутри клеток, отвечающих за выработку энергии.

По мнению Сейфрида, нарушение их работы может являться одним из факторов развития онкологических заболеваний.

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Профессор также обратил внимание на ультраобработанные продукты. Он отметил, что такие продукты давно связывают с повышенным риском развития отдельных видов онкологических заболеваний, в частности, колоректального рака.

Ученый советует отдавать предпочтение натуральным продуктам растительного происхождения, ограничивать потребление ультраобработанной пищи и избегать переедания.

Несмотря на следующие объяснения, важно отметить, что развитие рака зависит от многих факторов. На риск заболевания оказывают влияние возраст, наследственность, инфекции, вредные привычки, экология, образ жизни и другие факторы.

Напомним, рак поджелудочной железы, считающийся одним из самых агрессивных, может получить новый метод лечения. Испытание мРНК-вакцины показало прорывные результаты.

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