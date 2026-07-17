Зеленский назначил нового руководителя СБУ: кто заменит Евгения Хмару

Александр Поклад стал временным руководителем Службы безопасности Украины / © Полтавщина

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Глава государства поручил временное руководство Службой безопасности Украины первому заместителю главы ведомства. Этот шаг должен обеспечить работу спецслужбы в условиях военного положения после масштабных ротаций правительства.

О соответствующем кадровом решении говорится в официальном указе на сайте президента Украины.

Официальное назначение в СБУ

Согласно подписанному документу, управление ключевым ведомством безопасности страны положено на Александра Поклада. Он будет выполнять свои новые функции в статусе временного председателя до полноценного голосования в парламенте.

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В тексте обнародованного указа №622/2026 четко закреплены полномочия должностного лица. "Первому заместителю Председателя Службы безопасности Украины Положению Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности Председателя Службы безопасности Украины", - отмечается в документе.

Что известно об Александре Покладе

Александр Поклад, уроженец Кременчуга, имеет большой опыт работы в секторе безопасности. Осенью 2021 года Владимир Зеленский доверил ему руководство Департаментом контрразведки, а уже в 2023 году стал заместителем председателя спецслужбы. Карьерный рост продолжился в январе, когда должностного лица официально назначили первым заместителем главы СБУ.

Кроме профильной деятельности, Залежь активно участвует в дипломатических процессах во время полномасштабной войны. В мае 2025 года он находился в составе украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле, а затем вошел в постоянную переговорную группу. За свои заслуги генерал-майор получил звание Героя Украины с вручением "Золотой Звезды", а также орден Богдана Хмельницкого III степени и ордена "За мужество" II и III степеней.

В то же время до своей громкой карьеры в спецслужбе у нового руководителя был политический бекграунд. По информации из открытых источников, во времена президентства Виктора Януковича он на общественных началах работал помощником народных депутатов от Партии регионов, в частности Ивана Мирного и Равиля Сафиуллина.

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Почему спецслужба получила нового руководителя

Потребность в новом главе СБУ возникла из-за перехода предыдущего руководителя в другое ведомство. Возглавлявший спецслужбу с января генерал-майор Евгений Хмара стал кандидатом на должность министра обороны по предложению Владимира Зеленского.

Чтобы не оставлять ведомства без управления, Кабинет министров официально назначил Облако исполняющим обязанности главы Минобороны. Вместе с ним правительство также утвердило Андрея Сибига временным главой Министерства иностранных дел.

Все эти чиновники будут оставаться в статусе исполняющих обязанности еще не менее месяца. Как сообщили в парламенте, Рада ушла на каникулы до 18 августа, поэтому голосование за полноценное назначение глав Минобороны, МИД и СБУ состоится уже в конце лета.

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