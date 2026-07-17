Зеленський призначив нового керівника СБУ: хто замінить Євгенія Хмару

Олександр Поклад став тимчасовим очільником Служби безпеки України / © Полтавщина

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Глава держави доручив тимчасове керівництво Службою безпеки України першому заступнику голови відомства. Цей крок має забезпечити роботу спецслужби в умовах воєнного стану після масштабних урядових ротацій.

Про відповідне кадрове рішення йдеться в офіційному указі на сайті президента України.

Офіційне призначення в СБУ

Згідно з підписаним документом, керування ключовим безпековим відомством країни покладено на Олександра Поклада. Він виконуватиме свої нові функції у статусі тимчасового очільника до повноцінного голосування в парламенті.

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У тексті оприлюдненого указу №622/2026 чітко закріплено повноваження посадовця. «Першому заступнику Голови Служби безпеки України Покладу Олександру Валентиновичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України», — зазначається в документі.

Що відомо про Олександра Поклада

Олександр Поклад, який є уродженцем Кременчука, має великий досвід роботи у безпековому секторі. Восени 2021 року Володимир Зеленський довірив йому керівництво Департаментом контррозвідки, а вже 2023 року він став заступником голови спецслужби. Кар’єрне зростання продовжилося у січні, коли посадовця офіційно призначили першим заступником очільника СБУ.

Окрім профільної діяльності, Поклад бере активну участь у дипломатичних процесах під час повномасштабної війни. У травні 2025 року він перебував у складі української делегації на переговорах із Росією у Стамбулі, а згодом увійшов до постійної переговорної групи. За свої заслуги генерал-майор отримав звання Героя України з врученням «Золотої Зірки», а також орден Богдана Хмельницького III ступеня та ордени «За мужність» II і III ступенів.

Водночас до своєї гучної кар’єри у спецслужбі новий керівник мав політичний бекграунд. За інформацією з відкритих джерел, за часів президентства Віктора Януковича він на громадських засадах працював помічником народних депутатів від Партії регіонів, зокрема Івана Мирного та Равіля Сафіулліна.

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Чому спецслужба отримала нового керівника

Потреба в новому очільнику СБУ виникла через перехід попереднього керівника до іншого відомства. Генерал-майор Євгеній Хмара, який очолював спецслужбу від січня, став кандидатом на посаду міністра оборони за пропозицією Володимира Зеленського.

Щоб не залишати відомства без управління, Кабінет міністрів офіційно призначив Хмару виконувачем обов’язків очільника Міноборони. Разом із ним уряд також затвердив Андрія Сибігу тимчасовим головою Міністерства закордонних справ.

Усі ці високопосадовці залишатимуться в статусі виконувачів обов’язків ще щонайменше місяць. Як повідомили у парламенті, Рада пішла на канікули до 18 серпня, тому голосування за повноцінне призначення голів Міноборони, МЗС та СБУ відбудеться вже наприкінці літа.

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