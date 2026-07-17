Зеленський не відпускає Федорова: в ОПУ розкрили перші деталі нового призначення

Михайло Федоров. / © Офіс президента України

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Президент Володимир Зеленський розраховує на подальшу співпрацю з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим. Власне і сам ескочільник Міноборони зацікавлений в цьому.

Про це повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у спілкуванні з журналістами.

За його словами, це питання вже обговорили, і Федоров продовжить працювати в команді глави держави.

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На уточнювальне запитання про те, в якому форматі триватиме співпраця президента Зеленського та Федорова, радник глави держави відповів, що «вони вдвох це визначать».

Водночас він підтвердив, що колишній міністр оборони не виявляв бажання обійняти посаду радника президента. За словами Литвина, і Зеленський, і Федоров зацікавлені й надалі працювати разом в одній команді.

«Звісно, що це у них спільний інтерес працювати разом в команді», — додав представник ОП.

Відставка Федорова — що відомо

Після різних чуток увечері 15 липня Михайло Федоров підтвердив відставку з посади міністра оборони. Відразу у ЗМІ з’явилися повідомлення, що Зеленський не міг миритися з «війною» між ним і головнокомандувачем Олександром Сирським. Мовляв, це стало причиною звільнення міністра. Обізнані з цією ситуацією джерела повідомили, що Федоров і Сирський «живуть у двох різних світах».

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Після того, як 16 липня Рада оновила склад Кабміну, радник ОП Михайло Подоляк натякнув на ймовірне збереження Федорова на посаді міністра оборони. Втім, зауважив він, остаточне рішення ще не ухвалено, а консультації у владних кабінетах тривають.

Окрім того, Володимир Зеленський ще не вносив до парламенту документи на призначення нового міністра оборони. Водночас президент доручив виконувачу обов’язків голови СБУ Євгенію Хмарі виконувати обов’язки очільника Міноборони.

Водночас The Economist повідомив з посиланням на власні джерела, що Зеленський пропонував Федорову посаду прем’єра. Втім, проте міністр відмовився. Рішення про цю відставку стало фіналом конфлікту навколо «діалогу» з армією.

Дата публікації 20:30, 16.07.26 Кількість переглядів 9 Зеленський змінив уряд саме зараз на цих людей! Що відбувається?

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