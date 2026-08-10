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В Усика — нерухомість, а у Камалії — ягоди: маловідомі бізнеси зірок під час війни
Стало відомо про додаткові джерела доходів у знаменитостей під час повномасштабного вторгнення.
Концерти, рекламні контракти та телепроєкти давно перестали бути єдиним джерелом доходу українських знаменитостей. Чимало артистів і публічних людей активно розвивають власні бізнеси, інвестують у перспективні напрями або запускають авторські проєкти, які з часом перетворюються на окремі компанії.
Хтось робить ставку на косметику, інші — на аграрний сектор, технології чи ювелірну справу. А є й ті, хто інвестує в українську культуру, створюючи сучасні освітні продукти. Редакція сайту ТСН.ua розповідає, який бізнес розвивають українські знаменитості поза сценою.
Олександр Усик — інвестиції від агробізнесу до технологій
Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик давно дивиться далі за спортивну кар’єру. Він активно інвестує в різні сфери бізнесу, формуючи власний інвестиційний портфель.
Серед напрямів, у які вкладає кошти спортсмен, — аграрний сектор, зокрема проєкти з вирощування лохини, технологічні стартапи, міжнародні інвестиції, нерухомість і будівництво, а саме створення склопакетів.
Крім того, Усик є співзасновником цифрової платформи для боксерської спільноти, яка об’єднує спортсменів, тренерів і менеджерів з усього світу. Сам боксер неодноразово говорив, що прагне створити стабільний фундамент для майбутнього своєї родини навіть після завершення спортивної кар’єри.
MONATIK — власна креативна компанія
Співак MONATIK уже давно будує не лише музичну кар’єру. Разом із командою він розвиває власну креативну компанію, яка займається організацією концертів, створенням масштабних шоу, продюсуванням і реалізацією творчих проєктів.
Артист неодноразово наголошував, що для нього важливо розвивати українську креативну індустрію та створювати продукти, які можуть бути конкурентними не лише в Україні, а й за її межами.
Андрій Данилко — нерухомість у самому серці столиці
Андрій Данилко також зробив ставку на нерухомість. Протягом багатьох років артист поступово викуповував квартири в легендарному «будинку із зіркою» на Хрещатику, де живе й сам. За даними ЗМІ, з часом він став власником майже цілого під’їзду, об’єднавши частину помешкань у просторі апартаменти, а інші використовуючи як інвестицію.
Попри повномасштабну війну, творець Вєрки Сердючки не залишив Київ і продовжує жити у своїй квартирі в центрі столиці. Хоча Данилко рідко коментує свої фінансові вкладення, нерухомість у самому серці Києва вважається одним із його найцінніших активів.
Оля Полякова — косметика, спорт та сироваріння
Оля Полякова давно перетворила своє ім’я на повноцінний бренд. Окрім концертної діяльності, артистка розвиває власну лінійку косметичних засобів, яка користується популярністю серед прихильниць.
Також співачка бере участь у різноманітних оздоровчих і спортивних проєктах, а в соцмережах регулярно співпрацює з українськими виробниками.
Водночас заміський маєток Полякової став місцем для ще одного її захоплення — сироваріння. Артистка самостійно виготовляє крафтові сири з козячого молока, хоча неодноразово наголошувала, що це передусім її хобі, а не окремий бізнес. Наразі вона давно не згадує про це захоплення, тому достеменно не відомо, чи вона продовжує розвивати господарчу галузь.
Даша Астаф’єва — застосунок, який популяризує українську літературу
Даша Астаф’єва вирішила інвестувати не в індустрію краси чи моди, а в українську культуру. Співачка та волонтерка стала засновницею мобільного застосунку, який знайомить користувачів із творами української літератури в аудіоформаті.
У бібліотеці проєкту представлені класичні й сучасні автори, твори про історію України, література доби Розстріляного відродження та інші знакові видання. Озвучують книги як професійні диктори, так і відомі українські артисти, а над оформленням працюють сучасні ілюстратори. Таким чином проєкт поєднав технології, культуру та популяризацію української літературної спадщини.
Камалія — великий сімейний бізнес
Протягом майже двадцяти років Камалія перебувала у шлюбі з британсько-українським бізнесменом Мохаммадом Захуром, який побудував міжнародну бізнес-імперію у сферах промисловості, нерухомості та інвестицій.
За цей час артистка неодноразово розповідала, що брала участь у розвитку сімейних проєктів і добре знайома з принципами ведення великого бізнесу. Після розлучення вона також згадувала, що підтримує гарні стосунки з колишнім чоловіком, а їхня родина й надалі пов’язана спільними активами. Одним із найгучніших ударів для бізнесу Захура стали руйнування великого столичного бізнес-центру внаслідок російських атак, про що Камалія відкрито розповідала в соцмережах.
Артистка також займається аграрною справою. Камалія розповідала, що її господарство з вирощування лохини починалося лише з кількох кущів біля будинку, а згодом переросло у велике поле на Київщині. Також на своїй ділянці співачка вирощує овочі та ягоди — помідори, огірки й полуницю. Щоправда, якщо лохина стала окремим напрямом діяльності, то решту врожаю родина здебільшого використовує для власних потреб.
Наталка Денисенко — інвестиція у власний бренд
Акторка Наталка Денисенко також вирішила розвивати власну справу. Нещодавно вона запустила авторський ювелірний бренд, у створення якого інвестувала близько мільйона гривень власних коштів.
Артистка розповідала, що прагнула не просто випустити колекцію прикрас, а створити окремий бізнес із власною командою та виробництвом. За її словами, запуск бренду став одним із найбільших професійних викликів поза акторською кар’єрою.
Нагадаємо, нещодавно Редакція сайту ТСН.ua розповіла, якими були Могилевська, Вакарчук, Сумська та інші зірки у дитинстві. Їх майже неможливо впізнати.