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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
4716
Час на прочитання
4 хв

В Усика — нерухомість, а у Камалії — ягоди: маловідомі бізнеси зірок під час війни

Стало відомо про додаткові джерела доходів у знаменитостей під час повномасштабного вторгнення.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Олександр Усик, Оля Полякова та Камалія

Олександр Усик, Оля Полякова та Камалія / © Колаж ТСН.ua

Концерти, рекламні контракти та телепроєкти давно перестали бути єдиним джерелом доходу українських знаменитостей. Чимало артистів і публічних людей активно розвивають власні бізнеси, інвестують у перспективні напрями або запускають авторські проєкти, які з часом перетворюються на окремі компанії.

Хтось робить ставку на косметику, інші — на аграрний сектор, технології чи ювелірну справу. А є й ті, хто інвестує в українську культуру, створюючи сучасні освітні продукти. Редакція сайту ТСН.ua розповідає, який бізнес розвивають українські знаменитості поза сценою.

Олександр Усик — інвестиції від агробізнесу до технологій

Олександр Усик

Олександр Усик

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик давно дивиться далі за спортивну кар’єру. Він активно інвестує в різні сфери бізнесу, формуючи власний інвестиційний портфель.

Серед напрямів, у які вкладає кошти спортсмен, — аграрний сектор, зокрема проєкти з вирощування лохини, технологічні стартапи, міжнародні інвестиції, нерухомість і будівництво, а саме створення склопакетів.

Крім того, Усик є співзасновником цифрової платформи для боксерської спільноти, яка об’єднує спортсменів, тренерів і менеджерів з усього світу. Сам боксер неодноразово говорив, що прагне створити стабільний фундамент для майбутнього своєї родини навіть після завершення спортивної кар’єри.

Олександр Усик з дружиною Катериною і донькою Марією / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик з дружиною Катериною і донькою Марією / © instagram.com/usyk_kate1505/

MONATIK — власна креативна компанія

MONATIK / © instagram.com/monatik_official

MONATIK / © instagram.com/monatik_official

Співак MONATIK уже давно будує не лише музичну кар’єру. Разом із командою він розвиває власну креативну компанію, яка займається організацією концертів, створенням масштабних шоу, продюсуванням і реалізацією творчих проєктів.

Артист неодноразово наголошував, що для нього важливо розвивати українську креативну індустрію та створювати продукти, які можуть бути конкурентними не лише в Україні, а й за її межами.

MONATIK / © ТСН

MONATIK / © ТСН

Андрій Данилко — нерухомість у самому серці столиці

Андрій Данилко / © Фото з власного архіву

Андрій Данилко / © Фото з власного архіву

Андрій Данилко також зробив ставку на нерухомість. Протягом багатьох років артист поступово викуповував квартири в легендарному «будинку із зіркою» на Хрещатику, де живе й сам. За даними ЗМІ, з часом він став власником майже цілого під’їзду, об’єднавши частину помешкань у просторі апартаменти, а інші використовуючи як інвестицію.

Андрій Данилко / © instagram.com/tsyronian

Андрій Данилко / © instagram.com/tsyronian

Попри повномасштабну війну, творець Вєрки Сердючки не залишив Київ і продовжує жити у своїй квартирі в центрі столиці. Хоча Данилко рідко коментує свої фінансові вкладення, нерухомість у самому серці Києва вважається одним із його найцінніших активів.

Андрій Данилко / © instagram.com/tsyronian

Андрій Данилко / © instagram.com/tsyronian

Оля Полякова — косметика, спорт та сироваріння

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова давно перетворила своє ім’я на повноцінний бренд. Окрім концертної діяльності, артистка розвиває власну лінійку косметичних засобів, яка користується популярністю серед прихильниць.

Також співачка бере участь у різноманітних оздоровчих і спортивних проєктах, а в соцмережах регулярно співпрацює з українськими виробниками.

Оля Полякова та її регулярні спортивні поради / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова та її регулярні спортивні поради / © instagram.com/polyakovamusic

Водночас заміський маєток Полякової став місцем для ще одного її захоплення — сироваріння. Артистка самостійно виготовляє крафтові сири з козячого молока, хоча неодноразово наголошувала, що це передусім її хобі, а не окремий бізнес. Наразі вона давно не згадує про це захоплення, тому достеменно не відомо, чи вона продовжує розвивати господарчу галузь.

Оля Полякова показує приготування сиру / © facebook.com/polyakovamusic

Оля Полякова показує приготування сиру / © facebook.com/polyakovamusic

Даша Астаф’єва — застосунок, який популяризує українську літературу

Даша Астаф’єва / © instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф’єва / © instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф’єва вирішила інвестувати не в індустрію краси чи моди, а в українську культуру. Співачка та волонтерка стала засновницею мобільного застосунку, який знайомить користувачів із творами української літератури в аудіоформаті.

Застосунок Даші Астаф’євої / © скриншот

Застосунок Даші Астаф’євої / © скриншот

У бібліотеці проєкту представлені класичні й сучасні автори, твори про історію України, література доби Розстріляного відродження та інші знакові видання. Озвучують книги як професійні диктори, так і відомі українські артисти, а над оформленням працюють сучасні ілюстратори. Таким чином проєкт поєднав технології, культуру та популяризацію української літературної спадщини.

Камалія — великий сімейний бізнес

Камалія з екс-чоловіком Захуром / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з екс-чоловіком Захуром / © instagram.com/kamaliyaofficial

Протягом майже двадцяти років Камалія перебувала у шлюбі з британсько-українським бізнесменом Мохаммадом Захуром, який побудував міжнародну бізнес-імперію у сферах промисловості, нерухомості та інвестицій.

За цей час артистка неодноразово розповідала, що брала участь у розвитку сімейних проєктів і добре знайома з принципами ведення великого бізнесу. Після розлучення вона також згадувала, що підтримує гарні стосунки з колишнім чоловіком, а їхня родина й надалі пов’язана спільними активами. Одним із найгучніших ударів для бізнесу Захура стали руйнування великого столичного бізнес-центру внаслідок російських атак, про що Камалія відкрито розповідала в соцмережах.

Руйнування сімейного бізнесу Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Руйнування сімейного бізнесу Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Артистка також займається аграрною справою. Камалія розповідала, що її господарство з вирощування лохини починалося лише з кількох кущів біля будинку, а згодом переросло у велике поле на Київщині. Також на своїй ділянці співачка вирощує овочі та ягоди — помідори, огірки й полуницю. Щоправда, якщо лохина стала окремим напрямом діяльності, то решту врожаю родина здебільшого використовує для власних потреб.

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Наталка Денисенко — інвестиція у власний бренд

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Акторка Наталка Денисенко також вирішила розвивати власну справу. Нещодавно вона запустила авторський ювелірний бренд, у створення якого інвестувала близько мільйона гривень власних коштів.

Артистка розповідала, що прагнула не просто випустити колекцію прикрас, а створити окремий бізнес із власною командою та виробництвом. За її словами, запуск бренду став одним із найбільших професійних викликів поза акторською кар’єрою.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно Редакція сайту ТСН.ua розповіла, якими були Могилевська, Вакарчук, Сумська та інші зірки у дитинстві. Їх майже неможливо впізнати.

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