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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1080
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не користуються побутовою хімією

Від великої кількості та різноманітності побутової хімії, якою заставлені полиці магазинів, іноді рябить в очах.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Здається, нею можна вимити абсолютно все — від підлоги до стелі, тому тим дивнішим є той факт, що є люди, які категорично відмовляються від неї.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не користуються побутовою хімією.

Діва

Діви — фанати чистоти, вони можуть щодня прибирати свій дім, який їм ніколи не здається достатньо чистим, незважаючи на те, що у ньому можна їсти просто з підлоги. Але водночас вони не люблять використовувати побутову хімію, оскільки вона, на їхню думку, небезпечна через отруйні випари — набагато кращі народні засоби — наприклад, господарське мило.

Телець

Тельці — чи не головні борці за екологічну чистоту у зодіакальному колі: вони обирають відповідні товари у всьому — від продуктів і косметики до засобів для прибирання. Перш ніж покласти їх у кошик у супермаркеті, вони ретельно вивчають склад на етикетці, щоб там випадково не приховався якийсь шкідливий для організму компонент.

Козоріг

Козороги — найконсервативніший знак зодіаку: вони завжди й у всьому дотримуються раз і назавжди встановлених правил та традицій, і засоби для прибирання в цьому сенсі — не виняток. Для миття всіх домашніх поверхонь вони — по-старому — використовують те, чим користувалася їхня бабуся, — гірчичний порошок, соду та лимонну кислоту.

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