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- Астрологія
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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не користуються побутовою хімією
Від великої кількості та різноманітності побутової хімії, якою заставлені полиці магазинів, іноді рябить в очах.
Здається, нею можна вимити абсолютно все — від підлоги до стелі, тому тим дивнішим є той факт, що є люди, які категорично відмовляються від неї.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не користуються побутовою хімією.
Діва
Діви — фанати чистоти, вони можуть щодня прибирати свій дім, який їм ніколи не здається достатньо чистим, незважаючи на те, що у ньому можна їсти просто з підлоги. Але водночас вони не люблять використовувати побутову хімію, оскільки вона, на їхню думку, небезпечна через отруйні випари — набагато кращі народні засоби — наприклад, господарське мило.
Телець
Тельці — чи не головні борці за екологічну чистоту у зодіакальному колі: вони обирають відповідні товари у всьому — від продуктів і косметики до засобів для прибирання. Перш ніж покласти їх у кошик у супермаркеті, вони ретельно вивчають склад на етикетці, щоб там випадково не приховався якийсь шкідливий для організму компонент.
Козоріг
Козороги — найконсервативніший знак зодіаку: вони завжди й у всьому дотримуються раз і назавжди встановлених правил та традицій, і засоби для прибирання в цьому сенсі — не виняток. Для миття всіх домашніх поверхонь вони — по-старому — використовують те, чим користувалася їхня бабуся, — гірчичний порошок, соду та лимонну кислоту.
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