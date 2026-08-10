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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4135
Час на прочитання
1 хв

Удар РФ по Сумах і Запоріжжю та пожежі на окупованих територіях: головні новини ночі 10 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Запоріжжя

Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 серпня 2026 року:

  • Росія атакувала Запоріжжя: спалахнула пожежа, пошкоджено будівлю Читати далі –>

  • В окупованій Макіївці горить ТЦ "Галактика": велика пожежа охопила всю будівлю (відео) Читати далі –>

  • На окупованій Донеччині дрони атакують енергетичну інфраструктуру: що відомо (відео) Читати далі –>

  • На трасі Маріуполь — Джанкой стає дедалі більше спалених бензовозів окупантів: з’явилося відео Читати далі –>

  • Росія вдарила КАБами по Сумах: п’ятеро постраждалих, пошкоджено житловий сектор Читати далі –>

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