- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 4135
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар РФ по Сумах і Запоріжжю та пожежі на окупованих територіях: головні новини ночі 10 серпня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 серпня 2026 року:
Росія атакувала Запоріжжя: спалахнула пожежа, пошкоджено будівлю Читати далі –>
В окупованій Макіївці горить ТЦ "Галактика": велика пожежа охопила всю будівлю (відео) Читати далі –>
На окупованій Донеччині дрони атакують енергетичну інфраструктуру: що відомо (відео) Читати далі –>
На трасі Маріуполь — Джанкой стає дедалі більше спалених бензовозів окупантів: з’явилося відео Читати далі –>
Росія вдарила КАБами по Сумах: п’ятеро постраждалих, пошкоджено житловий сектор Читати далі –>
Коментарі
Сортувати: