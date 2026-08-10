Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть кардинально змінити свій зовнішній вигляд

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Внутрішня та зовнішня трансформація торкнеться як професійних і побутових питань, так і нашого внутрішнього змісту, а разом із ним — і зовнішнього вигляду людей, змінюючи їх до невпізнання.

Сьогодні, 10 серпня, приємні зміни у зовнішності можуть перетворити на красунь представниць усіх знаків зодіаку, але трьом із них таке диво гарантоване.

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Близята

Близнята як один із найстильніших знаків зодіаку обожнюють ходити магазинами, купуючи нові експонати для своєї «колекції», тому у них ніколи не бракує модного одягу. Сьогодні їм також не варто нехтувати макіяжем — це повністю їх перетворить.

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Лев

Левів, які обожнюють усе дороге та розкішне, часто зраджує почуття міри — діючи за принципом «одягну все найкраще одразу», вони часто мають безглуздий вигляд. Сьогодні чудовий день для того, щоб розвинути в собі почуття міри, без якого зовнішнє перетворення неможливе.

Водолій

Водолії, які під час створення образу віддають перевагу вільному поєднанню речей, не завжди мають вигляд відповідно до ситуації, в якій перебувають. Цього дня зірки наполегливо рекомендують — хоча б на деякий час — відмовитися від стилю бохо, замінивши його старою доброю класикою.

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