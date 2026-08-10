У Севастополі заявили про атаку безпілотників: у частині міста зникло світло

Севастополь / © Вікіпедія

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У тимчасово окупованому Севастополі вночі пролунали вибухи. Російська окупаційна влада заявила про атаку безпілотників та роботу протиповітряної оборони.

Про це повідомив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, російські військові нібито відбивають атаку безпілотників. До їхнього знищення залучили засоби ППО та мобільні вогневі групи.

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Развожаєв стверджує, що сім дронів нібито було збито в районі Північної сторони міста, а також у Балаклавському та Гагарінському районах.

Окупаційна влада закликала місцевих жителів не перебувати на відкритих ділянках і залишатися у безпечних місцях. За словами Развожаєва, по безпілотниках ведуть вогонь із різних засобів, зокрема зі стрілецької зброї.

Також повідомляється про те, що у частині Сімферополя після прольоту дронів, стрілянини та вибуху на деякий час зникло світло.

Інформацію про кількість збитих БпЛА та можливі наслідки атаки наразі неможливо незалежно підтвердити. Українська сторона на момент публікації офіційно ситуацію не коментувала.

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Нагадаємо, серед окупантів у Криму поширилися безпідставні чутки про підготовку Україною морського десанту, через що силовики та колаборанти масово вивозять свої сім’ї з півострова. Повноцінної евакуації підрозділів немає. Паніку підігрівають реальні проблеми з постачанням світла, пального і продуктів. На думку військового експерта Владислава Селезньова, результативні удари по Криму можуть змусити президента РФ Володимира Путіна прийняти мирні ініціативи України.

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