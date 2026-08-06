Паніка в окупованому Криму: російські силовики масово вивозять свої сім’ї

Крим. / © Associated Press

Реклама

Протягом останніх кількох тижнів серед російських окупантів в анексованому Криму ширилися чутки про нібито підготовку Україною морської десантної операції на узбережжі півострова.

Про повідомив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі LIGA.net

Реклама

Водночас він назвав такі розмови безпідставними. За словами Селезньова, Україна наразі не має необхідних ресурсів для проведення подібної операції.

Реклама

Втім, чимало російських силовиків та колаборантів вивозять своїх рідних та близьких за межі Криму, називаючи це явище тимчасовим — до «впорядкування безпекової ситуації».

«Про евакуацію цілих підрозділів з Криму зараз не йдеться», — сказав Селезньов.

Втім, пояснив експерт, такі чутки формують несприятливий інформаційний фон для російських окупантів на тлі реальних проблем в Криму. Адже там півострові тривалий час тривали перебої з електропостачанням, була критичною ситуація з пальним і труднощі зі своєчасним постачанням продуктів.

Але не йшлося про протестні настрої, бо вихід на протест — це буквально смерть, це абсолютно нереально», — розповів Селезньов.

Реклама

Експерт висловив думку про те, що результативні удари по тимчасово анексованому Криму можуть бути дієвим аргументом, який «фюрера» Володимира Путіна пристати на мирні ініціативи України.

Нагадаємо, рух АТЕШ повідомив, що Кремль готує відсторонення так званого «керівника» Криму Сергія Аксьонова. Це може статися вже після виборів у вересні. Ймовірно, таким чином Москва прагне знизити суспільне невдоволення та перекласти провину за системні проблеми на місцеве керівництво.

Тим часом майор у відставці Олексій Гетьман вважає, що перша фаза контрнаступу на Крим уже почалась. Сталось це завдяки системним ударам по військовій, енергетичній та паливній інфраструктурі окупантів на півострові.

Новини партнерів