Вчені планують ядерний вибух усередині астероїда: як це має врятувати Землю

Астероїд / © Unsplash

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Китайські вчені запропонували знищувати потенційно небезпечні астероїди за допомогою ядерного вибуху, здійсненого всередині космічного тіла. На їхню думку, такий метод може стати одним із варіантів захисту Землі у разі загрози масштабного зіткнення.

Про це пише Daily Star.

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У межах дослідження фахівці змоделювали застосування ядерного заряду проти астероїдів різного розміру. Вони дійшли висновку, що вибух усередині об’єкта може бути ефективнішим, ніж детонація заряду поблизу його поверхні.

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За задумом учених, заряд необхідно доставити всередину астероїда, після чого вибух має зруйнувати його зсередини або змінити траєкторію руху.

Автори дослідження зазначили, що великі навколоземні астероїди з коротким терміном попередження становлять серйозну загрозу для людства. За таких умов швидке відхилення або руйнування космічного тіла може залишитися єдиним можливим способом уникнути катастрофи.

Якої потужності може знадобитися вибух

Результати моделювання показали, що ядерний заряд потужністю близько 300 кілотонн теоретично здатний зруйнувати астероїд діаметром приблизно 50 метрів.

Для космічного тіла діаметром близько 100 метрів, за розрахунками дослідників, може знадобитися вибух потужністю до трьох мегатонн.

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Водночас ідеться лише про результати комп’ютерного моделювання. Практичне застосування такого методу потребувало б створення апарата, здатного дістатися до астероїда та доставити заряд усередину об’єкта.

Науковці наголосили, що зіткнення астероїдів із Землею вже спричиняли масштабні зміни довкілля та масові вимирання. Тому розвиток систем планетарного захисту вони назвали необхідним для виживання людської цивілізації.

У NASA бракує коштів на планетарний захист

Один із керівників компанії ExLabs Джеймс Орсулак заявив, що NASA виділяє недостатньо грошей на захист Землі від небезпечних космічних об’єктів.

За його словами, бюджет планетарної оборони становить менш як один відсоток від загального фінансування агентства.

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Орсулак вважає, що до розроблення захисних космічних апаратів варто активніше залучати приватні компанії. Конкуренція між ними, на його думку, могла б прискорити створення дешевших кораблів, здатних у разі потреби змінити траєкторію небезпечного астероїда.

Нагадаємо, уже найближчими днями поблизу Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд. За інформацією NASA, астероїд 173561 (2000 YV137) максимально наблизиться до Землі 9 серпня. Його довжина становить близько 756 метрів, що робить цей космічний об’єкт одним із найбільших, які найближчим часом пролетять поблизу нашої планети.

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