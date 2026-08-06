Ученые планируют ядерный взрыв внутри астероида: как это должно спасти Землю

Астероид / © Unsplash

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Китайские ученые предложили уничтожать потенциально опасные астероиды с помощью ядерного взрыва, совершенного внутри космического тела. По их мнению, такой метод может стать одним из вариантов защиты Земли при угрозе масштабного столкновения.

Об этом пишет Daily Star.

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В рамках исследования специалисты смоделировали применение ядерного заряда против астероидов разного размера. Они пришли к выводу, что взрыв внутри объекта может быть более эффективным, чем детонация заряда вблизи его поверхности.

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По замыслу ученых, заряд необходимо доставить внутрь астероида, после чего взрыв должен разрушить его изнутри или изменить траекторию движения.

Авторы исследования отметили, что крупные околоземные астероиды с коротким сроком предупреждения представляют серьезную угрозу человечеству. В таких условиях быстрое отклонение или разрушение космического тела может остаться единственным возможным способом избежать катастрофы.

Какой мощности может потребоваться взрыв

Результаты моделирования показали, что ядерный заряд мощностью около 300 килотонн теоретически способен разрушить астероид диаметром примерно 50 метров.

Для космического тела диаметром около 100 метров, по расчетам исследователей, может потребоваться взрыв мощностью до трех мегатонн.

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В то же время речь идет только о результатах компьютерного моделирования. Практическое применение такого метода потребовало бы создания аппарата, способного добраться до астероида и доставить заряд внутрь объекта.

Ученые подчеркнули, что столкновения астероидов с Землей уже повлекли за собой масштабные изменения окружающей среды и массовые вымирания. Поэтому развитие систем планетарной защиты они назвали необходимым для выживания человеческой цивилизации.

У NASA не хватает средств на планетарную защиту

Один из руководителей компании ExLabs Джеймс Орсулак заявил, что NASA выделяет недостаточно денег на защиту Земли от опасных космических объектов.

По его словам, бюджет планетарной обороны составляет менее одного процента от общего финансирования агентства.

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Орсулак считает, что к разработке защитных космических аппаратов следует более активно привлекать частные компании. Конкуренция между ними, по его мнению, могла бы ускорить создание более дешевых кораблей, способных в случае необходимости изменить траекторию опасного астероида.

Напомним, уже в ближайшие дни вблизи Земли пролетит потенциально опасный астероид. По информации NASA, астероид 173 561 (2000 YV137) максимально приблизится к Земле 9 августа. Его длина составляет около 756 метров, что делает этот космический объект одним из самых больших, которые в ближайшее время пролетят вблизи нашей планеты.

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