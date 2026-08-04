Россия за считанные месяцы может начать войну против Украины из космоса: чего ждать большим городам

Россияне наращивают в космосе присутствие своих спутников для корректировки ударов по Украине / © ТСН

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Война России против Украины в скором времени может выйти на новый уровень — российские спутники группировки «Рассвет», которые называют определенным аналогом Starlink, сейчас уже помогают противнику управлять ударными и разведывательными дронами для более точных атак по Украине.

В ближайшие месяцы Россия намерена увеличить количество таких спутников, что может привести к более разрушительным последствиям — такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал бывший советник главы Государственного космического агентства Украины, эксперт, недавно отвечавший в космическом ведомстве за направление анализа и прогнозирования космической деятельности Андрей Колесник.

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«Поддержка боевых действий из космоса, поддержка агрессии против Украины — она касается не только связи. Речь может идти и об обеспечении навигации — у РФ есть соответствующая система. Это отдельная от «Рассвета» система. Если она выйдет из строя, то у россиян для такого случая есть соглашение с Китаем по использованию китайской глобальной навигационной системы», — приводит пример Андрей Колесник.

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Что касается системы спутников «Рассвет», он говорит следующее: «С самого начала, когда эта система разрабатывалась на коммерческой основе, предполагалось, что она будет предоставлять скоростной интернет в частности для мобильных точек приема, которые находятся в движении. На мой взгляд, за определенное время работу этой системы перенаправили для удовлетворения потребностей силовых структур. Россияне после остановки работы системы Starlink на своей территории ощутили потребность в системе, способной передавать в том числе и видеоинформацию».

Он отмечает, что россияне пришли к этому нововведению не сразу, а последовательно запуская спутники.

«Первая партия спутников доставилась (на необходимые позиции — Ред.), другие могут быть «подтянуты». Вторая партия только сейчас была выведена на орбиту. Считается, что в общей сложности сейчас запущен 31 спутник, отрабатываются технологические моменты. Россияне хотели запускать такие спутники ежемесячно, но, видимо, увидели много технических проблем», — говорит эксперт.

И продолжает: «Будут ли в России чаще запускать такие спутники — увидим. Для того, чтобы полностью покрыть территорию Украины и стабильно предоставлять связь для мобильных средств передвижения, для мобильных средств воздушного и морского поражения — россиянам нужно иметь более 100 спутников. Если ежемесячно будут забрасывать по 16 спутников, то реально необходимое россиянам количество этих аппаратов достигнет необходимого показателя примерно в конце февраля — начале марта-2027. Это моя оценка. Если россиянам это удастся, то они получат возможность управлять своими средствами поражения в реальном времени — воздушными и морскими, получат возможность видеть происходящее, могут выбирать точку. Это может стать очень большой бедой для нас».

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При этом он подчеркивает, что, например, терминалы системы Starlink легкие и компактные.

«А терминалы этой российской системы — «тарелки», они достаточно большого размера, которые невозможно компактно разместить, например, на дронах. Хотя на морских дронах возможно, на воздушных — нет. Они, эти терминалы, очень тяжелые и объемные. Но мы не должны недооценивать врага, который развивает это направление. С начала полномасштабного вторжения россияне запустили помимо трех десятков этих спутников более 60 других. 20 из 60 — уже в этом году. Эти аппараты выполняют несколько функций, в том числе разведывательную», — говорит эксперт.

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По словам Андрея Колесника, сейчас в России строится космодром на Забайкалье.

«Строится третья очередь, и не все россияне оттуда могут запускать. Остается военный космодром «Плесецк» в Архангельской области. Расстояние от границ Украины — 1300-1500 км. Наши дроны одолевают такие расстояния. Там две цели — монтажно-испытательные комплексы, куда привозят отдельные части ракет и собирают их там. Отдельно привозят спутники. Собирают в постройках с очень защищенным бетонным перекрытием. Поразить это могут наши ракеты, которые, думаю, будут туда долетать. Это первый вариант. Второй — бить на старте, когда ракета вывозится из монтажно-испытательного комплекса. Стартовая площадка открыта. Когда ракета заправляется топливом, можно поразить даже дроном. Часть топлива — это жидкий кислород, поэтому взрыв может уничтожить не только ракету и спутники, но и саму стартовую площадку. Для возобновления ее работы понадобится не менее 2-3 лет», — говорит Андрей Колесник.

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