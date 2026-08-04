Атака на Николаев 4 августа.

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Ночью против 4 августа армия РФ атаковала Николаев беспилотниками. Под прицелом оказались жилые дома в частном секторе. По меньшей мере, один человек погиб, много пострадавших.

Что известно об атаке на Николаев, читайте в материале ТСН.ua.

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Исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВ Георгий Решетилов сообщил, что ночью россияне атаковали Николаев. В частности, был атакован частный сектор в городе.

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Что известно о последствиях

В результате ударов были разрушены два, а также повреждены семь частных домов, автомобиль и окна в трех многоквартирных домах.

В свою очередь мэр Александр Сенкевич добавил, что из-за атаки существенные повреждения как частных, так и многоквартирных домов.

По данным спасателей, все проникавшие из-за попадания возгорания уже удалось ликвидировать. В частности, на местах работали 14 спасателей, психологи, 4 спецтехники ГСЧС.

Заметим, что в преддверии днем в городе под атакой была портовая инфраструктура. Повреждены три гражданских судна.

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Атака на Николаев

Из-за российских обстрелов погибла 89-летняя женщина. Семь человек получили травмы, в том числе две девочки в возрасте 2 и 12 лет. Их госпитализировали. Также острую реакцию на стресс испытали четыре женщины в возрасте 70, 72, 80 и 83 года, а также 81-летний мужчина.

Фото последствий «прилетов»

Атака на Николаев 4 августа.

Атака на Николаев 4 августа.

Атака на Николаев 4 августа.

Атака на Николаев 4 августа.

Атака на Николаев 4 августа.

Атака на Николаев 4 августа.

Как сообщалось, ночью Россия сбросила бомбы на Сумы . В результате атаки погибли по меньшей мере три человека, среди них двое детей. В результате ударов РФ в городе разрушены и повреждены жилые дома и нежилые сооружения. По данным ОВА, шесть управляемых авиабомб попали по гражданской инфраструктуре.

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