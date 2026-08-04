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РФ ударила по домам в областном центре: есть погибшие и травмированные, в том числе дети — все детали (обновлено)
Ночью город Николаев находился под атакой «Шахедов».
Ночью против 4 августа армия РФ атаковала Николаев беспилотниками. Под прицелом оказались жилые дома в частном секторе. По меньшей мере, один человек погиб, много пострадавших.
Что известно об атаке на Николаев, читайте в материале ТСН.ua.
Исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВ Георгий Решетилов сообщил, что ночью россияне атаковали Николаев. В частности, был атакован частный сектор в городе.
Что известно о последствиях
В результате ударов были разрушены два, а также повреждены семь частных домов, автомобиль и окна в трех многоквартирных домах.
В свою очередь мэр Александр Сенкевич добавил, что из-за атаки существенные повреждения как частных, так и многоквартирных домов.
По данным спасателей, все проникавшие из-за попадания возгорания уже удалось ликвидировать. В частности, на местах работали 14 спасателей, психологи, 4 спецтехники ГСЧС.
Заметим, что в преддверии днем в городе под атакой была портовая инфраструктура. Повреждены три гражданских судна.
Атака на Николаев
Из-за российских обстрелов погибла 89-летняя женщина. Семь человек получили травмы, в том числе две девочки в возрасте 2 и 12 лет. Их госпитализировали. Также острую реакцию на стресс испытали четыре женщины в возрасте 70, 72, 80 и 83 года, а также 81-летний мужчина.
Фото последствий «прилетов»
Как сообщалось, ночью Россия сбросила бомбы на Сумы . В результате атаки погибли по меньшей мере три человека, среди них двое детей. В результате ударов РФ в городе разрушены и повреждены жилые дома и нежилые сооружения. По данным ОВА, шесть управляемых авиабомб попали по гражданской инфраструктуре.