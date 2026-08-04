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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
528
Время на прочтение
1 мин

Капустный пирог на сметане: очень простой рецепт

Чтобы приготовить вкусный, воздушный пирог, для приготовления теста понадобится сметана, а все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
149 ккал
Комментарии
Капустный пирог на сметане

Капустный пирог на сметане / © Credits

Это простая и бюджетная выпечка, которую можно приготовить на скорую руку. Подайте с кефиром, черным или зеленым чаем.

Ингредиенты

капуста белокочанная
250 г
мука пшеничная
0,5 ст.
яйца куриные
2 шт.
сметана
1 стакан
разрыхлитель
0,5 ч. л.
перец черный молотый
соль
щепотка
зелень (укроп, петрушка)
растительное масло
кунжут

  1. Капусту нарежьте тонкой соломкой, посолите и примните слегка руками, чтобы капуста пустила сок.

  2. Зелень промойте и мелко нарежьте.

  3. Яйца взбейте миксером в пышную массу, добавьте сметану, зелень, перец черный молотый, посолите, перемешайте венчиком, затем всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и еще раз перемешайте.

  4. Форму для выпекания смажьте растительным маслом, вылейте половину теста, равномерно выложите капустную начинку и залейте второй половиной теста, посыпьте кунжутом.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут до золотистого цвета.

  6. Достаньте пирог из духовки, дайте слегка остыть, извлеките из формы и нарежьте на порционные кусочки.

Советы:

  • Зелень используйте по своему вкусу.

  • Сметану используйте любой жирности.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
528
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