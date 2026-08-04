Капустный пирог на сметане: очень простой рецепт

Это простая и бюджетная выпечка, которую можно приготовить на скорую руку. Подайте с кефиром, черным или зеленым чаем.

Капусту нарежьте тонкой соломкой, посолите и примните слегка руками, чтобы капуста пустила сок.

Зелень промойте и мелко нарежьте.

Яйца взбейте миксером в пышную массу, добавьте сметану, зелень, перец черный молотый, посолите, перемешайте венчиком, затем всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и еще раз перемешайте.

Форму для выпекания смажьте растительным маслом, вылейте половину теста, равномерно выложите капустную начинку и залейте второй половиной теста, посыпьте кунжутом.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут до золотистого цвета.