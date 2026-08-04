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Капустный пирог на сметане: очень простой рецепт
Чтобы приготовить вкусный, воздушный пирог, для приготовления теста понадобится сметана, а все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Это простая и бюджетная выпечка, которую можно приготовить на скорую руку. Подайте с кефиром, черным или зеленым чаем.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 250 г
- мука пшеничная
- 0,5 ст.
- яйца куриные
- 2 шт.
- сметана
- 1 стакан
- разрыхлитель
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
- щепотка
- зелень (укроп, петрушка)
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- растительное масло
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- кунжут
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Капусту нарежьте тонкой соломкой, посолите и примните слегка руками, чтобы капуста пустила сок.
Зелень промойте и мелко нарежьте.
Яйца взбейте миксером в пышную массу, добавьте сметану, зелень, перец черный молотый, посолите, перемешайте венчиком, затем всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и еще раз перемешайте.
Форму для выпекания смажьте растительным маслом, вылейте половину теста, равномерно выложите капустную начинку и залейте второй половиной теста, посыпьте кунжутом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут до золотистого цвета.
Достаньте пирог из духовки, дайте слегка остыть, извлеките из формы и нарежьте на порционные кусочки.
Советы:
Зелень используйте по своему вкусу.
Сметану используйте любой жирности.