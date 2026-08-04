Астролог назвал знаки Зодиака, которые не выносят домашние цветы

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Для одних цветы в горшках — живые существа, с которыми можно общаться, для других — удачные акценты в интерьере, но есть и те, кто не хочет видеть их в своем доме.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не выносят домашние цветы.

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Лев

Львы, так сказать, в припадке озеленения могут завести себе какой-нибудь домашнее растение, но его участь, скорее всего, окажется незавидной. Вряд ли несчастный цветок выдержит конкуренцию с хозяином дома: он просто незаметно увянет, а затем — если никто его не спасет — плавно переедет на помойку.

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Стрелец

Стрельцы настолько безалаберны, что доверять им живые существа — пусть даже и в виде домашних цветов — нежелательно. Они будут забывать их поливать, не сумеют пересадить, не учтут режима света и тени, который необходимо подбирать индивидуально — неудивительно, что в результате они прикажут долго жить.

Овен

Овны, поставив на подоконник новый комнатный цветок, тут же о нем забудут — у них слишком много других, на их взгляд, гораздо более важных дел. Когда же представители знака вспомнят о своем зеленом питомце, как правило, выяснится, что их забота ему уже не нужна — он благополучно перешел в мир иной.

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