42 тысячи потерь и почти нулевой результат: эксперт оценил провал России на фронте

Война в Украине / © Associated Press

Реклама

Июль 2026 стал одним из самых неудачных месяцев для российской армии с начала полномасштабного вторжения.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Реклама

По его словам, данные DeepState свидетельствуют о том, что в июле российские войска увеличили площадь оккупированной территории примерно на 36 квадратных километров. Для сравнения, в июле 2025 года оккупанты захватили около 560 квадратных километров, а во время весенне-летней наступательной кампании того года ежемесячное продвижение составляло 450–550 квадратных километров.

Реклама

«Я думаю, это лучший случай, когда можно сравнить с результатами июля 2025 года, когда россияне захватили, например, 560 квадратных километров территории Украины. И, в принципе, в течение их весенне-летней наступательной компании, именно 25-го года, у них средний показатель захвата территорий каждый месяц составлял как раз 450-500 и даже 550 и более квадратных километров», – рассказал он.

Эксперт отметил, что в этом году российская армия все же демонстрировала незначительный рост темпов продвижения по сравнению с предыдущими месяцами, однако эти показатели остаются одними из самых низких за весь период наступательных кампаний.

«Поэтому можно сказать, что в 26-м году, да, у них есть небольшой прирост. Например, в мае это составляло примерно 20 квадратных километров. А чуть больше было в июне. В июле мы видим этот показатель. Но при этом это один из самых низких показателей вообще по сравнению с другими годами и месяцами их наступательными кампаниями, которые они проводили», — сказал Коваленко.

В то же время, по его словам, июль стал рекордным по потерям личного состава и техники.

Реклама

«При этом у них много рекордных показателей по потерям. Например, у них в прошлом месяце был один из самых больших показателей потерь личного состава. 42860 личного состава. И это самый большой показатель с января 2025 года. Абсолютный рекорд был установлен по потерям автомобильного транспорта, почти 14 000», — сказал он.

Коваленко также отметил, что высокими остаются потери артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня и средств противовоздушной обороны.

«Помимо этого, это средства противовоздушной обороны. Это достаточно большие показатели, которые являются одними из самых больших. Иногда, ну, скажем так, это показатель второе место, имеющее по общим показателям потери», — отметил эксперт.

Он добавил, что если сравнивать темпы продвижения российской армии и ее потери, то июль можно назвать самым плохим месяцем для оккупантов за время полномасштабной войны.

Реклама

«И если мы проводим такую корреляцию, делаем пропорцию этих потерь, то можно сказать, что июль вообще для россиян стал худшим месяцем за все время полномасштабного вторжения. Хуже было только в 22 году, когда они отступали, потому что они тогда теряли территорию. Но если мы говорим о наступательных кампаниях, то это самый плохой месяц для них вообще за все время полномасштабного вторжения в Украину», — рассказал он.

По мнению Коваленко, такие потери российская армия терпит из-за провала выполнения ряда стратегических задач. В частности, оккупантам не удалось открыть Добропольское направление, а также достичь поставленных целей на Лиманском, Купянском и Гуляйпольском направлениях.

«У них много задач, которые они до сих пор не выполнили. Здесь касается еще и отсутствия открытия Добропольского направления, так как они себе это планировали. Добропольское направление для них приоритетно не меньше чем Славянск, чем Краматорск или Константиновка», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что еще в прошлом году российские войска безуспешно пытались прорваться в Доброполье, однако до сих пор не смогли реализовать эти планы.

«Но еще в прошлом году они пытались прорваться в Доброполье в августе 25-го, им это не удалось и до сих пор они не могут этого сделать, даже контролировать Покровск и Мирноград. Та же проблема у них с Лиманским направлением и Купянским. В них провальные наступательные кампании 20-25 общевойсковой армии провалили наступление на Лиман и не могут сейчас захватить и контролировать этот город, равно как и с Купянском. Аналогичная проблема на Гуляйпольском направлении», - сказал Коваленко.

По его словам, из-за отсутствия значительных успехов российское командование пытается компенсировать проблемы массовым использованием живой силы.

"Мы говорим о большой комплексной проблеме, которую сейчас имеет российское командование и решить там, например, техническими, технологическими методами или тактическими, они не могут", - отметил эксперт.

В то же время, по его словам, оккупанты продолжают использовать проверенную еще в советское время тактику.

«Они используют для решения этих проблем достаточно простой метод, еще советский метод: как можно больше человеческого ресурса. Они пытаются именно забрасывать фронт большим количеством человеческого ресурса, чтобы иметь вот эти тактические продвижения и минимальные достижения», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что война России против Украины находится в тупике, но в Кремле до сих пор надеются достичь своей цели военным путем .

Мы ранее информировали, что, чтобы не мобилизовывать жителей Москвы и Питера, РФ отправляет на фронт людей из других регионов, иностранцев и военных из КНДР .

Новости партнеров