РФ массово подняла в небо самолеты А-50У: что это означает для Украины

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У

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Российская армия после почти полного перерыва возобновила регулярное использование самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

Об этом сообщает Милитарный.

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Как отмечается в материале со ссылкой на анализ проекта КиберМука, с начала июня самолеты А-50У почти не привлекались к боевым дежурствам вблизи украинского направления.

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В период с 4 по 22 июня аналитики зафиксировали лишь отдельные перемещения этих самолетов. В частности, речь шла о возвращении к эксплуатации отремонтированного борта с номером «47 красный», а также перелете по маршруту Воркута — Оленья.

Впрочем, уже после 23 июня ситуация существенно изменилась. Один из самолетов А-50У начал регулярно выполнять ночные боевые дежурства над тыловыми регионами России, преимущественно в воздушном пространстве Ульяновской и Самарской областей.

По данным исследования такая активность продолжалась до завершения периода наблюдения. В общей сложности аналитики насчитали около 60 полетов.

В материале также отмечается, что 4 июля самолет А-50У сыграл немаловажную роль при отражении атаки украинских крылатых ракет.

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Ранее самолеты этого типа преимущественно базировались на аэродромах Иваново и Ульяновск. Впоследствии российское командование сменило тактику, рассредоточив их на других тыловых авиабазах.

В частности, А-50У начали использовать с аэродромов Большое Савино в Перми, Оренбург-2 и Челябинск.

Отдельное внимание аналитики обратили на событие 7 июля, когда Россия одновременно подняла в воздух четыре самолета А-50У. По их оценке, это почти весь боеспособный парк таких самолетов, которым сейчас располагает РФ.

Таким образом, за короткое время российская армия перешла от почти полного отсутствия использования А-50У к их регулярному применению.

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По мнению аналитиков, Москва, таким образом, стремится усилить контроль воздушного пространства и повысить эффективность выявления украинских ракетных средств поражения.

А-50У представляет собой самолет далекого радиолокационного обнаружения, способный обнаруживать воздушные цели на большом расстоянии и передавать информацию системам противовоздушной обороны и боевой авиации. Именно поэтому он остается одним из ключевых элементов системы управления воздушными операциями.

Ранее сообщалось, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, уничтоженный над Азовским морем в январе 2024 года, мог быть поражен ракетой ЗРК Patriot.

Мы ранее информировали, что очередное уничтожение самолета А-50 стало одной из самых больших потерь российской авиации в войне против Украины.

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