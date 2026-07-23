Кремлевские пропагандисты сходят с ума: гражданских призывают приобщаться к отрядам ПВО

Россиян призывают присоединяться к гражданским отрядам ПВО / © Associated Press

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В российском информационном пространстве нарастают панические настроения на фоне системных атак украинских дронов. Из-за переноса боевых действий непосредственно на территорию РФ местное население начинает осознавать реальные масштабы войны. На этом фоне российская пропаганда выдвигает новые безумные идеи.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук для «24 Канала».

Россияне паникуют: пропаганда призывает создавать отряды ПВО из гражданских

Российская пропаганда набирает обороты и призывает граждан создавать отряды противовоздушной обороны гражданских людей. В отряды ПВО, в частности, предлагают привлекать женщин и молодежь.

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Для того чтобы убедить россиян в целесообразности таких идей, им проводят аналогии со Второй мировой войной.

Такая активность в российском инфопространстве свидетельствует о подготовке населения к очередной волне мобилизации. Для этого Кремль возвращается к риторике о «противостоянии с НАТО и США» и пытается сформировать образ внешней угрозы.

«Классические приемы агитации сегодня действуют все-таки меньше. Вспомним первые годы войны — мы видели и контрактников, и отряды добровольцев, шло много россиян, потому что думали, что возьмут „Киев за 3 дня“. А сейчас речь идет только о регулярном войске и молчании о добровольцах, а контрактников набирать становится все труднее», — констатировал Братчук.

По словам пресс-секретаря УДА, основными мотивами для подписания контрактов по минобороны РФ остаются финансовые трудности, в том числе долги, кредиты и штрафы.

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Значительную часть желающих подписать контракт и получить существенную выплату составляют маргинализированные слои населения, люди с зависимостями и заключенные.

В то же время, юридическая база для масштабного призыва в России уже полностью готова.

«Правовая основа для полной мобилизации в России создана. Никто никого не будет спрашивать, хотят они или нет, пойдут в мобильную огневую группу ПВО или поедут на фронт после небольшой подготовки, если она вообще будет», — сказал Братчук.

Скабеева публично восхитилась ударами ВСУ

Напомним, кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире российского телевидения эмоционально отреагировала на сообщения об ударах украинских беспилотников по территории РФ.

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В ходе обсуждения атак она обратила внимание на расстояние до оказавшихся под ударом российских городов, в частности Сызрани и Чебоксар. Пропагандистка выразила удивление тем, что ВСУ наносят удары на расстоянии 1600 километров от линии фронта, назвав это «безумием» и «просто невероятным».

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