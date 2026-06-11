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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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«Это просто невероятно»: пропагандистка Скабеева публично восхитилась ударами ВСУ

При обсуждении атак по территории РФ одна из главных пропагандисток Кремля не смогла скрыть восхищение возможностями дронов ВСУ.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева

В эфире российского телевидения кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева эмоционально отреагировала на сообщения об ударах украинских беспилотников по территории РФ.

При обсуждении атак она обратила внимание на расстояние до российских городов, которые оказались под ударом.

«Безумие, да? Сызрань и Чебоксары На каком расстоянии от линии фронта наносят удары сейчас ВСУ? Вот у них официальная информация — 1600 километров. Это просто невероятно», — отметила пропагандистка.

Стоит отметить, что в ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. В результате удара на территории предприятия вспыхнул сильный пожар.

Кроме того, минувшей ночью, 10 июня, украинские военные нанесли удар крылатыми ракетами ФП-5 «Фламинго» по военному заводу РФ в Чебоксарах, который производит ключевые компоненты для беспилотников и ракет.

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Дата публикации
Количество просмотров
104
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