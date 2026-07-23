Украина получила от МВФ еще 690 млн долларов: куда направят средства

МВФ / © Associated Press

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В государственный бюджет Украины поступил второй транш объемом около 690 млн долларов в рамках новой четырехлетней программы Международного валютного фонда.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

"Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены для поддержки макрофинансовой стабильности, в частности, на финансирование приоритетных расходов", - заявил премьер-министр.

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Это второй транш, который Украина получила от МВФ по новой программе сотрудничества.

В то же время, добавляют в МВФ, украинские власти согласились на ряд корректирующих мер и обновили график реализации ключевых реформ. Киев подтвердил готовность и дальше выполнять обязательства в рамках программы Фонда.

"Органы власти согласились на корректирующие действия и пересмотрели сроки ключевых реформ, в то же время подтверждая свои обязательства по выполнению целей программы в фискальном, управленческом, антикоррупционном, энергетическом и финансовом секторах", - отметили в МВФ.

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