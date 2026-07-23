Зеленский заявил о кадровых изменениях в ВСУ и назвал главную задачу Драпатого: подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в украинской армии произойдет кадровая перезагрузка. По его словам, он ожидает соответствующих предложений от нового главнокомандующего Михаила Драпатого, а главной задачей остается сохранение единства военного руководства.

Об этом глава государства сказал на брифинге, сообщила корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

Президент подчеркнул, что для него важно сохранить единство между Министерством обороны, военным руководством и украинскими защитниками.

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«Безусловно, важное единство, поэтому и важное единство Министерства обороны и военного руководства нашего государства, воинов наших. Перезагрузка кадрового состава в армии будет, я жду предложения нового главкома. Есть новый главком Драпатый, желаем удачи и только победы», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что опыт бывшего главнокомандующего Александра Сырского и других военных руководителей должен остаться в системе управления.

«Сырский опыт очень силен, были очень профессиональные операции. Мы все понимаем, поэтому, безусловно, будем делать так, чтобы и Александр Станиславович, и Андрей Игнатов не отдыхали, а передавали опыт новому командованию, чтобы были где-то рядом, чтобы помогали, чтобы советовались они», — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, он провел отдельные и совместные встречи с военными руководителями для обеспечения плавного перехода.

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«Все было в прошлом, и это очень важно, что они друг друга слышат. Это очень важно — сохранить правильный переход, устойчивость армии. Я очень серьезно к этому отношусь», — заявил он.

Какие задачи поставили новому командованию

Президент подчеркнул, что перед новым руководством стоят сложные задачи, которые следует выполнять совместно.

«И Драпатому, и Облаку придется выполнить главную задачу на сегодняшний день после долгой, усталой войны. Вопрос закрытия неба, вопрос ТЦК, вопрос нормального, по возможности лицо мобилизации — все это, пока не закончится война, придется делать вместе, в союзе», — сказал Зеленский.

Он добавил, что именно такого взаимодействия, по его мнению, раньше не хватало.

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Президент также сообщил, что предложил Михаилу Фёдорову несколько вариантов дальнейшей работы.

По словам главы государства, последним предложением стала должность вице-премьер-министра по военным новациям.

«Я предложил ему несколько должностей. Последняя должность — вице-премьер-министр Украины по военным новациям. Это очень важно, потому что должна быть координация новаций с руководством Министерства обороны, руководством нашей армии, Генеральным штабом и безусловно с президентом Украины», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что координация военных инноваций должна происходить каждый день, ведь именно это является одним из ключевых направлений развития украинской обороны в условиях войны.

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Заявления Зеленского — последние новости

Напомним, Зеленский анонсировал свой визит в США в ближайшую неделю. По его словам, у американской стороны есть несколько планов по окончании войны, которыми планирует поделиться с Украиной и Россией. Зеленский провел разговор со спецпосланниками Трампа Джаредом Кушнером и Виткоффом. Также он ожидает встречи с производителями по лицензиям на ракеты для Patriot.

Также, Зеленский заявил, что окружение Путина посылает сигналы о готовности к окончанию войны. По его словам, украинские дальнобойные удары создают «токсичную атмосферу» вокруг диктатора. Украина готова к миру, но РФ пока не готова к реальному прекращению войны. Зеленский подчеркнул, что только Путин является причиной продолжающегося конфликта.

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