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День ангела 23 июля: кого и как поздравлять с именинами
23 июля 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 23 июля
23 июля 2026 поздравьте с именинами Андрея, Виталия, Трофима, Федора, Анну.
Андрей — древнегреческое происхождение, означает «мужественный». В детстве отважен, целеустремлен. Во взрослом возрасте становится гордым и независимым.
Виталий — латинское имя, переводится как «полная жизнь». В детстве радостный, энергичный. Во взрослом возрасте становится импульсивным, дружелюбным.
Трофим — древнегреческие корни, толкуется как «кормилец». В детстве умеет постоять за себя, часто непослушный. Во взрослом возрасте становится импульсивным.
Федор — древнегреческое происхождение, означает «подарок Бога». В детстве тихий, женственный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.
Анна — древнееврейское имя, переводится как «благая». В детстве хорошая, спокойная. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой.
День ангела 23 июля — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегает от всего зла и дарит мир, счастье и вдохновение.
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С Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, душевного тепла, удачи в каждом дне и Божьего благословения.
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть жизнь будет полна света, добра, искренних людей и радостных моментов, а ангел-хранитель всегда ведет правильным путем.
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С праздником! Пусть твой ангел всегда защищает тебя, помогает воплощать мечты и наполняет сердце верой, любовью и надеждой.
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Поздравляю с Днем ангела! Желаю гармонии, счастья, изобилия, крепкого здоровья и Божьей опеки на каждом шагу.