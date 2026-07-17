День ангела 23 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 23 июля / © Pixabay

Реклама

Кто празднует день ангела 23 июля

23 июля 2026 поздравьте с именинами Андрея, Виталия, Трофима, Федора, Анну.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает «мужественный». В детстве отважен, целеустремлен. Во взрослом возрасте становится гордым и независимым.

Виталий — латинское имя, переводится как «полная жизнь». В детстве радостный, энергичный. Во взрослом возрасте становится импульсивным, дружелюбным.

Реклама

Трофим — древнегреческие корни, толкуется как «кормилец». В детстве умеет постоять за себя, часто непослушный. Во взрослом возрасте становится импульсивным.

Федор — древнегреческое происхождение, означает «подарок Бога». В детстве тихий, женственный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Анна — древнееврейское имя, переводится как «благая». В детстве хорошая, спокойная. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой.

День ангела 23 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 23 июля — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегает от всего зла и дарит мир, счастье и вдохновение.

Реклама

***

С Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, душевного тепла, удачи в каждом дне и Божьего благословения.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть жизнь будет полна света, добра, искренних людей и радостных моментов, а ангел-хранитель всегда ведет правильным путем.

Реклама

***

С праздником! Пусть твой ангел всегда защищает тебя, помогает воплощать мечты и наполняет сердце верой, любовью и надеждой.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю гармонии, счастья, изобилия, крепкого здоровья и Божьей опеки на каждом шагу.

Реклама

Новости партнеров