Почему аисты перестали бояться людей: неожиданное объяснение орнитолога

Аисты на доме

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Орнитолог Александр Федун объяснил, почему аисты всё чаще залетают в дворы и почти не боятся людей. По его словам, такое поведение является следствием урбанизации и не свидетельствует о каких-либо аномальных изменениях.

Об этом специалист рассказал в комментарии изданию «Че line».

По словам орнитолога, аисты уже давно приспособились к жизни рядом с людьми и находят возле человеческих жилищ благоприятные условия для существования.

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«Аисты уже давно стали городскими птицами. И они — синантропы, то есть живут рядом с человеком, поскольку находят там благоприятные условия и пищу. И так продолжается уже довольно давно. Они строят гнезда на столбах, крышах домов и вообще где угодно в пределах села», — пояснил Федун.

Он отметил, что сейчас у птиц продолжается период активного вскармливания птенцов, поэтому взрослые аисты вынуждены постоянно искать корм.

«Сейчас у них очень напряженный период: им нужно выкормить своих птенцов, которые готовятся к вылету из гнезда. Поэтому взрослым аистам сейчас приходится приносить птенцам огромное количество корма», — сказал орнитолог.

Именно поэтому, по его словам, аисты ищут пищу повсюду, в том числе и на частных участках.

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Если хозяева не хотят, чтобы птицы залетали во двор, следует не оставлять пищевые отходы и другие остатки еды. В то же время, если присутствие аистов не доставляет неудобств, специалист советует спокойно относиться к таким визитам.

«Это обычные процессы, когда птицы привыкают к людям. Тем более, когда определяющим фактором является доступность пищи. И отсутствие такого фактора, как беспокойство или запугивание со стороны человека», — подчеркнул Федун.

Орнитолог также заверил, что аисты не являются агрессивными птицами, и отметил, что ему не известны случаи их беспричинной агрессии по отношению к людям.

Напомним, что многие водители хотя бы раз сталкивались с одной и той же картиной: птица внезапно взлетает с обочины и словно «в последнюю секунду» пролетает прямо перед капотом автомобиля. Специалисты утверждают, что в этой ситуации нет ни рискованной смелости, ни случайной бессмысленности — только особенности птичьего восприятия мира и городской адаптации.

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