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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
169
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В двух крупных областных центрах после полуночи раздались взрывы

Враг продолжает атаковать украинские города.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © Getty Images

В ночь на 23 июля в Сумах и Одессе были слышны взрывы при атаке российских ударных беспилотников.

Об этом сообщает Общественное.

По информации корреспондентов издания, первые взрывы в Сумах прогремели сразу после полуночи.

Впоследствии взрывы также были слышны в Одессе.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении российских ударных беспилотников в направлении Сум и Одессы.

Ранее сообщалось, что российские захватчики нанесли серию жестоких ударов по Сумам.

Мы ранее информировали, что российская атака на Одессу повредила доходный дом Маргулиса, построенный в 1912 году.

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Дата публикации
Количество просмотров
169
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