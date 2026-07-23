В двух крупных областных центрах после полуночи раздались взрывы

Работа сил ПВО / © Getty Images

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В ночь на 23 июля в Сумах и Одессе были слышны взрывы при атаке российских ударных беспилотников.

Об этом сообщает Общественное.

По информации корреспондентов издания, первые взрывы в Сумах прогремели сразу после полуночи.

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Впоследствии взрывы также были слышны в Одессе.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении российских ударных беспилотников в направлении Сум и Одессы.

Ранее сообщалось, что российские захватчики нанесли серию жестоких ударов по Сумам.

Мы ранее информировали, что российская атака на Одессу повредила доходный дом Маргулиса, построенный в 1912 году.

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