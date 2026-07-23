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- Украина
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В двух крупных областных центрах после полуночи раздались взрывы
Враг продолжает атаковать украинские города.
В ночь на 23 июля в Сумах и Одессе были слышны взрывы при атаке российских ударных беспилотников.
Об этом сообщает Общественное.
По информации корреспондентов издания, первые взрывы в Сумах прогремели сразу после полуночи.
Впоследствии взрывы также были слышны в Одессе.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении российских ударных беспилотников в направлении Сум и Одессы.
Ранее сообщалось, что российские захватчики нанесли серию жестоких ударов по Сумам.
Мы ранее информировали, что российская атака на Одессу повредила доходный дом Маргулиса, построенный в 1912 году.
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