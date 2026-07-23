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- Шоу-бизнес
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В прозрачном платье, без бюстгальтера и с сумкой с глазами: Теяна Тейлор сходила на вечеринку в Нью-Йорке
Американская певица и актриса привлекла внимание своим смелым образом.
Теяна Тейлор посетила вечеринку Skylark, которая прошла в частном клубе The Twenty Two New York в Нью-Йорке.
Для своего выхода звезда выбрала облегающее черное прозрачное платье макси, которое прекрасно подчеркнуло ее пышные формы. Наряд также имел широкие бретельки и высокий разрез сзади. Под ним не было бюстгальтера, что придало ее образу провокационности.
Теяна дополнила платье черными слингбэками Saint Laurent с золотыми металлическими носками и на шпильках. В руке Тейлор держала черную лакированную сумку Schiaparelli Face с изображением лица с желтыми глазами, носом и губами.
На лице у актрисы были черные солнцезащитные очки, а на запястье — золотые браслеты. Ее длинные кучерявые волосы были частично собраны в высокий хвост, а в макияже она сделала акцент на бежевом блеске с коричневым контуром.
Напомним, Теяна Тейлор на премьеру сериала Netflix 72 Hours надела темно-синий костюм в полоску.