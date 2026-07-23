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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
116
Время на прочтение
1 мин

В прозрачном платье, без бюстгальтера и с сумкой с глазами: Теяна Тейлор сходила на вечеринку в Нью-Йорке

Американская певица и актриса привлекла внимание своим смелым образом.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Теяна Тейлор

Теяна Тейлор / © Getty Images

Теяна Тейлор посетила вечеринку Skylark, которая прошла в частном клубе The Twenty Two New York в Нью-Йорке.

Для своего выхода звезда выбрала облегающее черное прозрачное платье макси, которое прекрасно подчеркнуло ее пышные формы. Наряд также имел широкие бретельки и высокий разрез сзади. Под ним не было бюстгальтера, что придало ее образу провокационности.

Теяна Тейлор / © Getty Images

Теяна Тейлор / © Getty Images

Теяна дополнила платье черными слингбэками Saint Laurent с золотыми металлическими носками и на шпильках. В руке Тейлор держала черную лакированную сумку Schiaparelli Face с изображением лица с желтыми глазами, носом и губами.

На лице у актрисы были черные солнцезащитные очки, а на запястье — золотые браслеты. Ее длинные кучерявые волосы были частично собраны в высокий хвост, а в макияже она сделала акцент на бежевом блеске с коричневым контуром.

Напомним, Теяна Тейлор на премьеру сериала Netflix 72 Hours надела темно-синий костюм в полоску.

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Дата публикации
Количество просмотров
116
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