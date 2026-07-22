"Прилеты" по жилым домам, раненые дети: Россия массированно ударила по Киевщине, первые детали

Взрывы в Киевской области / © tsn.ua

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В ночь на 22 июля Россия атаковала Киевскую область ударными дронами. Из-за атаки повреждены частные жилые дома. Пострадали пять человек, среди них трое детей.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

«К сожалению, в Бучанском районе пострадали пять человек, среди них трое детей. Все получили острую реакцию на стресс. Медики предоставили необходимую помощь на месте, госпитализации не понадобилось», — говорится в заявлении.

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В результате российской атаки повреждены жилые дома, в одном из них возник пожар. По состоянию на утро спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Также пострадал Бориспольский район. Там повреждены офисно-складские помещения и два автомобиля.

В ОВА подчеркнули, что на местах прилетов работают все необходимые службы. Продолжается фиксация и ликвидация последствий атаки противника.

Атака РФ по Украине — последние новости

Напомним, 21 июля Харьков находился под мощным ударом России. В городе в течение нескольких часов раздавались взрывы. Попадание зафиксировали в Киевском районе.

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Также взрывы раздавались в Полтаве. Власти сообщили о дроновой атаке России и работе противовоздушной обороны (ПВО). Обломки БпЛА повредили крышу одного из зданий в Полтавском районе.

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