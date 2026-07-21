ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
102
Время на прочтение
1 мин

В Харькове ночью прозвучало несколько серий взрывов

В городе в течение нескольких часов раздавались взрывы, а одно из попаданий зафиксировали в Киевском районе.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
В Харькове раздались взрывы

В Харькове раздались взрывы / © Getty Images

В ночь на 21 июля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.

Первые взрывы в городе прогремели около полуночи.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что попадание ударного беспилотника было зафиксировано в Киевском районе города.

В дальнейшем взрывы в Харькове раздавались также около двух, трех и четырех часов ночи.

Ранее сообщалось, что враг нанес ракетный удар по почтовому терминалу в Харькове, в результате чего погибли 24-летний, 45-летний и 62-летний мужчины.

Мы ранее информировали, что захватчики целенаправленно атакуют жилые дома и гражданскую инфраструктуру в Харькове.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
102
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie