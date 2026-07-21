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- Украина
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В Харькове ночью прозвучало несколько серий взрывов
В городе в течение нескольких часов раздавались взрывы, а одно из попаданий зафиксировали в Киевском районе.
В ночь на 21 июля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.
Первые взрывы в городе прогремели около полуночи.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что попадание ударного беспилотника было зафиксировано в Киевском районе города.
В дальнейшем взрывы в Харькове раздавались также около двух, трех и четырех часов ночи.
Ранее сообщалось, что враг нанес ракетный удар по почтовому терминалу в Харькове, в результате чего погибли 24-летний, 45-летний и 62-летний мужчины.
Мы ранее информировали, что захватчики целенаправленно атакуют жилые дома и гражданскую инфраструктуру в Харькове.