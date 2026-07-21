В Харькове ночью прозвучало несколько серий взрывов

В Харькове раздались взрывы / © Getty Images

Реклама

В ночь на 21 июля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.

Первые взрывы в городе прогремели около полуночи.

Реклама

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что попадание ударного беспилотника было зафиксировано в Киевском районе города.

В дальнейшем взрывы в Харькове раздавались также около двух, трех и четырех часов ночи.

Ранее сообщалось, что враг нанес ракетный удар по почтовому терминалу в Харькове, в результате чего погибли 24-летний, 45-летний и 62-летний мужчины.

Мы ранее информировали, что захватчики целенаправленно атакуют жилые дома и гражданскую инфраструктуру в Харькове.

Реклама

Новости партнеров