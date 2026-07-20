Россия ударила по большому городу Украины: убит человек, есть раненые

Дым в небе / © Associated Press

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Российские войска 20 июля атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Погиб человек, есть раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Российские УАБы утром ударили по Запорожью. В результате атаки были разрушены и повреждены жилые и нежилые здания.

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К сожалению, погиб человек. Еще пять человек получили ранения — всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, в результате вечернего удара российских УАБов по Запорожью 19 июля из-под завалов дома достали тело 11-летней девочки. Число погибших возросло до трех — жертвами врага стали ребенок, а также женщины в возрасте 71 и 72 лет. Ранения получил 41 человек.

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