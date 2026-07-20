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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
522
Время на прочтение
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Россия ударила по большому городу Украины: убит человек, есть раненые

Ударами УАБов по областному центру Украины враг нанес разрушения.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Дым в небе

Дым в небе / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Российские войска 20 июля атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Погиб человек, есть раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Российские УАБы утром ударили по Запорожью. В результате атаки были разрушены и повреждены жилые и нежилые здания.

К сожалению, погиб человек. Еще пять человек получили ранения — всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, в результате вечернего удара российских УАБов по Запорожью 19 июля из-под завалов дома достали тело 11-летней девочки. Число погибших возросло до трех — жертвами врага стали ребенок, а также женщины в возрасте 71 и 72 лет. Ранения получил 41 человек.

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Дата публикации
Количество просмотров
522
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