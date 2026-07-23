Какой праздник 29 июля 2026 года / © ТСН

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29 июля 2026 года — среда. 1616-й день войны в Украине.

Какой день 29 июля

29 июля верующие чествуют День памяти святого мученика Калиника / © pexels.com

29 июля верующие чтят День памяти святого мученика Калиника. Калиник путешествовал по разным городам, проповедуя Евангелие и обращая людей ко Христу. Во время гонений на христиан был арестован. Несмотря на жестокие пытки, он не отрекся от своей веры. По преданию, мученика приговорили к смертной казни из-за сожжения. Перед смертью он молился Богу, мужественно вошел в огонь и мирно отошел к Господу. Его стойкость и преданность Христу послужили примером несокрушимой веры для многих христиан.

29 июля в Украине День чествования павших воинов Сил специальных операций (ССО) Вооруженных Сил Украины / © pexels.com

29 июля в Украине День чествования павших воинов Сил специальных операций (ССО) Вооруженных Сил Украины. Дата выбрана не случайно. 29 июля 2014 года во время боев вблизи села Степановка Донецкой области погибли десять воинов 3-го отдельного полка специального назначения. Этот день стал символом жертвенности, мужества и несокрушимости украинских спецназовцев. Воины ССО выполняют одни из самых опасных задач: проводят специальные операции в тылу врага, ведут разведку, организуют движение сопротивления, корректируют удары, освобождают пленных и осуществляют другие сверхсложные миссии, значительная часть которых остается засекреченной. Именно поэтому подвиги многих павших операторов становятся известны только через годы.

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29 июля Международный день тигра / © pexels.com

Также 29 июля Международный день тигра. Этот экологический праздник призван привлечь внимание к сохранению тигров, относящихся к видам, находящимся под угрозой исчезновения. Важная дата была начата в 2010 году во время Международного форума по сохранению тигров, на котором 13 стран, где эти большие кошки живут в дикой природе, договорились совместно работать над восстановлением их популяции. Главной целью стала охрана природных местообитаний тигров, борьба с браконьерством и незаконной торговлей дикими животными.

29 июля Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией / © pexels.com

А еще 29 июля Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией. Главная цель этого дня — напомнить, что разнообразие есть ценность, обогащающая общество. Независимо от происхождения, языка, национальности, культуры или мировоззрения каждый человек имеет право на равное отношение, уважение и возможность реализовывать свои права без страха быть дискриминированным. Во многих странах в этот день проводятся образовательные лекции, межкультурные фестивали, круглые столы, художественные мероприятия и информационные кампании. Они направлены на развитие взаимопонимания между людьми, преодоление стереотипов и формирование общества, в котором царят равенство, инклюзивность и взаимоуважение.

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