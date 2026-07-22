Отставка Сырского: в NYT назвали, что стало последней каплей для Зеленского

Владимир Зеленский и Александр Сырский / © ТСН.ua

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После ряда успехов в дипломатической и военной областях Украина была на победном этапе, но внутри страны вспыхнула политическая борьба, разрушившая чувство единства, и возник военный раскол. На этом фоне президент Владимир Зеленский решил уволить Сырского с должности главнокомандующего ВСУ.

Об этом сообщает The New York Times.

Удачи Украины в войне

После тяжелых российских бомбардировок Украина преуспевала на поле боя, нанося удары по Москве и уничтожая российские корабли в Черном и Азовском морях.

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Она также добилась дипломатического успеха, получая миллиарды евро от Европейского Союза и обещание от Трампа, что Украина сможет начать производство собственных ракет-перехватчиков.

Разрыв между поколениями

Журналист издания Эндрю Крамер отмечает, что Украина сейчас борется с военными потрясениями, которые находятся на критическом этапе. Раскол в обществе вызвал вопрос о том, как полно Украина внедряет высокотехнологичные решения, воплощенные «молодым» бывшим министром обороны Михаилом Федоровым.

Он конфликтовал с украинскими генералами, которые считали некоторые аспекты видения войны с использованием роботов нереальными и выступали за дальнейшую необходимость развертывания пехоты.

Федоров публично раскритиковал военное руководство

После напряжения его уволили, но Федоров не отступил. В то же время он провел пресс-конференцию, на которой выступил с более резкой публичной критикой военного руководства Украины за все время войны.

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Федоров обвинил 60-летнего Сырского, генерала старой школы, в «стратегической недальновидности» в препятствии перспективным младшим командирам и сопротивлении боя с использованием дронов и роботов. По его словам, он стремился искоренить коррупцию в оборонных закупках, но, как считает автор материала, в результате нажил себе врагов.

Массовые протесты по Украине

После этого в Украине возникли протесты с разными надписями: «Федоров — это инновация, старые дедушки — это дегенерация». Но то, что начиналось как демонстрация поддержки Федорова, превратилось в требования к Зеленскому уволить Сырского.

«Украинские лидеры серьезно относятся к уличным протестам. Они свергли несколько правительств. Их считают столбом демократии и важным контрастом с авторитаризмом России при президенте Владимире Путине», — заметил журналист.

Вскоре Зеленский начал проводить видеозвонки и встречи с армейскими командирами. Таким образом он продемонстрировал готовность выслушать их жалобы, а 21 июля объявил об отставке Сырского.

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Успех порождает сопротивление

По мнению украинских журналистов, разногласия по поводу того, как вести войну, возникли сейчас в обществе, потому что украинцы увидели успехи на поле боя.

Однако затем те, кто поддерживал более традиционный подход, начали сопротивляться, и такое столкновение несет риски.

«Украинская история показывает, что если мы едины, очень тяжело победить Украину. Самый враг — это внутренний раскол. Наша история научила нас, что это может быть смертельно опасно», — считает Владимир Ермоленко, редактор журнала о культуре и политике.

Отставка Сырского — последние новости

Напомним, поздно вечером 21 июля президент Украины Владимир Зеленский отправил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в отставку на фоне кадровых изменений и критики со стороны общества. Новым главкомом стал командующий Объединенными силами ВСУ Драпатий.

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Утром 22 июля Сырский прокомментировал свою отставку и сказал, что моя работа — война. Он перечислил достижения в должности и поблагодарил украинцев за стойкость и мужество.

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