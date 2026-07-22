"Моя работа - война": Сырский сделал первое заявление после своего увольнения

Александр Сырский / © Александр Сырский

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Бывший главком Александр Сырский сделал заявление после ухода с поста.

Свое обращение он опубликовал в Телеграм.

«Сегодня я покидаю пост Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Я видел эту войну с первого дня 2014 года, жил фронтом и знаю цену каждого освобожденного километра украинской земли.

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В феврале-марте 2022 года мне представилась честь командовать обороной Киева, и нашими совместными усилиями столица выстояла. Той же весной была снята угроза полной осады Харькова.

Потом было наступление на Харьковщине, когда за считанные недели мы освободили Балаклею, Изюм и Купянск. Впоследствии в Донецкой области мы уничтожили самую боеспособную часть российской армии — «Вагнер», — напомнил он.

«Я принял командование армией в феврале 2024 года в очень сложное время. Продолжилась оборона Авдеевки. Наши подразделения стояли в полуокружении. Одним из первых моих приказов в должности был приказ организованно выйти из города. Это было тяжелое решение. Но я принял его, потому что для меня действовал один главный приоритет: сохранение жизни людей.

Вместе мы остановили наступление врага в Харьковской области. Предупредили его наступление в Сумской области. И провели Курскую операцию — впервые в этой войне перенесли боевые действия на территорию противника», — продолжил он.

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«И о главном — в каком состоянии я передаю поле боя. В этом году под моим командованием освобождено 700 квадратных километров нашей земли. Армия, которая два года назад вела трудную оборону, сегодня наступает.

Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления — с инициативой, структурой, людьми, знающими, как бить врага.

Я говорил это раньше и повторю сегодня: моя работа — война. Должности меняются, а этот принцип нет. В каком бы статусе я ни был, я буду служить Украине для Победы», — добавил Сырский.

Сырский больше не главком ВСУ — что известно

Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Новым главнокомандующим стал Михаил Драпатый.

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Президент заявил, что вместе с Михаилом Драпатым, Евгением Хмарой, Павлом Палисой «определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба Вооруженных сил Украины».

Зеленский отметил заслуги Александра Сырского: «Факт, что Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Значительный путь пройден, защита Украины продолжается, и нужно достойное отношение к каждому воину».

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